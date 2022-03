Una mujer, que aparentemente es de Estados Unidos, ha dado un salto a la fama en las redes sociales luego de dar a conocer una situación que le tocó vivir hace un tiempo atrás. Resulta que ella recibió un anillo de compromiso por parte de su novio (ahora es su esposo) y una semana después le pidió que le comprara otro.

En un video que publicó en su cuenta de TikTok (@beefinnagain), la mujer de esta historia empezó diciendo que sabía que probablemente iba a recibir “odio” por parte de los usuarios debido a su relato y luego aseguró que está felizmente casada con el hombre que le pidió la mano, cuyo nombre es Patrick.

Según contó, en todo el tiempo que salió con él, ella se encontraba “en el espacio mental del matrimonio y estaba como: ‘Pat, quiero un anillo con un halo, quiero los pequeños diamantes alrededor del anillo principal’”.

Sin embargo, en el momento en que Patrick escogió el anillo, no consultó a nadie para asegurarse de que estaba comprando el correcto. Finalmente, él eligió un diamante de talla princesa sin halo. La mujer sostuvo que era hermoso, pero no era lo que quería.

“Y así, después de que me propuso matrimonio, literalmente me fui a casa y mi madre me preguntó si me gustaba el anillo, y lloré. Dije: ‘No, lo odio tanto y tengo que usarlo para siempre’”, recordó. Su progenitora le indicó que le diera cinco años al aro antes de pedirle a su pareja que lo reemplace, pero ella solo pudo durar siete días con el accesorio.

¿Por qué solo pudo tener el anillo durante una semana?

“Duró una semana porque, literalmente, cuando estás comprometida, todos dicen: ‘¿Es el diamante que querías? ¿Es perfecto? ¿Te encanta el anillo?’”, manifestó la mujer. “Y cada vez tenía que decir: ‘Sí, oh Dios mío, sí’. Y luego iba y lloraba porque no era lo que quería”, añadió.

“Entonces, después de una semana, lo llamé y le dije: ‘Oye, esta va a ser una píldora difícil de tragar. Odio el anillo. Simplemente no es lo que quería y estoy dispuesto a esperar por algo que sí quiero, pero solo necesito que lo sepas’”, reveló la protagonista de la historia.

Es así como la pareja fue a comprar un anillo. El ahora esposo de la mujer acabó pagando el doble de dinero por el nuevo aro. “Todo está bien en el mundo, pudo obtener un reembolso y cambiarlo. Y estuvo bien”, recalcó. “Entonces, de todos modos, todavía estamos felizmente casados y él todavía sabe que soy muy obstinado”, agregó la mujer.

