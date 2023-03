Unos jóvenes terminaron a más de 800 km de su destino original luego de que reservaran un vuelo al destino equivocado. ¿Cómo fue que ocurrió algo así?

Sucede que Ben Kennedy intentó sorprender a Sophie Alice, su amiga, con un viaje sorpresa. La idea era pasar unos días de diversión en Budapest, pero accidentalmente compraron boletos de avión a Bucarest.

Los jóvenes se dieron cuando del error cuando estaban en la fila para abordar su vuelo, el cual indicaba que estaba dirigiéndose a la capital de Rumanía en lugar de la capital de Hungría.

“Cuando pensabas que habías reservado vuelos a Budapest”, escribió Sophie, en un video de TikTok en donde dio a conocer su experiencia.

Tras el revuelo causado por este primer clip, que superó las 4 millones de reproducciones, Sophie reveló que, al final, decidieron subirse al avión. “Sí, fuimos, por supuesto que fuimos, fue genial”, comentó la chica.

Viajaron por accidente a Bucarest en lugar de Budapest

“Mi mejor amigo vive normalmente en Australia, ahora se fue a Nueva Zelanda, vino y me sorprendió, no tenía idea de que vendría”, contó. Tras la visita, Kennedy sorprendió a Alice con boletos de avión.

“Entonces fue como una sorpresa, también reservé un viaje para nosotros, iríamos a algún lugar de Europa del Este, y sí, terminó siendo Bucarest, Rumania”, agregó.

La joven también publicó fotos de algunos de los lugares visitados, siendo uno de ellos el Castillo de Bran, conocido como el “castillo de Drácula”.

El testimonio de Sophie generó carcajadas en TikTok y, como era de esperarse, generó diversas reacciones.

“Tengan cuidado de no mezclar Austria con Australia”; “Honestamente, Bucarest es mejor que Budapest”; “Rumanía es el lugar más subestimado de todas las ciudades en las que he estado, ¡hay tanto que hacer allí! Sucedió por una razón”, escribieron las personas.

No es la primera vez que ocurre

Este caso se asemeja al de un hombre de Estados Unidos que, en lugar de comprar un boleto a Sydney, Australia, hizo la reserva con destino a Sidney, Montana.

Kingsley Burnett había elegido volar al aeropuerto viendo solamente el código SDY, cuando el correcto era SYD.

“Vi el pequeño avión con unos 9 pasajeros y me pregunté ‘¿cómo me va a llevar eso a Australia?’”, declaró el sujeto en el mes de febrero. “Fue entonces cuando me di cuenta del error que cometí”.