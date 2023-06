Un hombre de Noruega se ha vuelto viral al revelar cómo funciona el sistema laboral de su país y compararlo con el de otras naciones.

En su video, el usuario, identificado como @sim_elnoruego, explica que si un empleado decide no asistir a su trabajo, simplemente puede llamar a su jefe y decírselo, sin tener la necesidad de proporcionar un motivo.

“Soy de Noruega y en Noruega cuando no podemos ir al trabajo podemos llamar al jefe y decir ‘hoy no voy a ir al trabajo’”, relató el influencer.

Asimismo, confesó que “si el jefe te pregunta por qué se le puede decir: ‘eso es personal’ o ‘es privado’ y el jefe no puede decir nada”.

El noruega agregó que “así puedes estar en casa por cuatro días, el quinto día necesitas justificación del doctor. Es un sistema de confianza”, aunque confiesa que “muchos abusan del sistema”.

Su relato sorprendió a los internautas

Los seguidores de @sim_elnoruego no han tardado en expresar sus opiniones al respecto, asegurando que la situación es muy diferente en otros países.

“Yo llamo a decirle eso a mi jefe y me dice: muy personal el problema? Pues quédese en la casa para siempre arreglandolo”; “En Finlandia es igual. Solo que aquí necesitas justificante a partir del 3er día”; “Llévenme para Noruega, aquí en Costa Rica digo eso y me despiden”; “En República Dominicana solo puedes faltar un día y si debe ser justificado sino te pueden despedir”; “Aquí en Colombia suspenden por 3 dias, a menos que tengas justificaciôn Medica”; “aquí en España tu dices eso y ya te despiden prácticamente al momento. Tienes q llevar un justificante médico desde el primer día , si no a la calle”, escribieron las personas.

Uno de los países más seguros del mundo

En 2009, Noruega fue clasificado como el país con el más alto índice de desarrollo humano (IDH), lugar que ha ocupado desde entonces. De 2001 a 2006 ocupó la primera posición en el IDH, pero fue superado por Islandia en 2006; sin embargo, recuperó su posición en 2009.

En 2007 fue clasificado como el país más pacífico del mundo según el índice de paz global, aunque desde entonces ha perdido posiciones y en 2015 se encontraba en el decimoséptimo lugar. También es conocido por ser uno de los países más seguros, así como el más democrático según un informe de 2014 de The Economist.

