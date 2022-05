Nosotros estamos para informarte. Es por eso que te indicamos que una madre de familia, que al parecer es de Estados Unidos, ha generado polémica en varias redes sociales por haber revelado su forma de mantener ocupados a los niños en el verano.

El método de la progenitora se aprecia claramente en un video publicado en TikTok por la cuenta @thetradesmanuk. De acuerdo a la grabación, lo primero que se tiene que hacer es conseguir una tiza. Y es que con ella se tiene que dibujar fuego en la valla de madera del jardín.

Luego de ello, se debe disfrazar al pequeño de la casa como un bombero. Sí, en serio. Él se encargará de ‘apagar las llamas’ usando una manguera. Y es que el agua que expulse esta servirá para quitar la tiza de la valla de madera.

“Cómo mantener ocupados a tus hijos en el verano”, se lee en el video compartido en TikTok. Dicho clip no tardó en generar polémica en varias redes sociales debido a todo lo descrito líneas arriba.

De acuerdo a The Sun, a muchos usuarios les pareció que el método de la madre es genial y brillante. “Gran idea, lo acabo de hacer para el mío”, comentó uno. Pero también hubo internautas que señalaron que no es correcto aplicarlo y aprovecharon para criticar a la progenitora. Uno de ellos, por ejemplo, recalcó que ella debería enseñar a no desperdiciar el agua.

