Los Reyes Magos llegaron y millones de niños abrieron sus regalos; tal y como ocurrió con un pequeño, que enterneció las redes sociales por su singular reacción al recibir una “cocinita”. A través de TikTok, se encargaron de publicar el video viral que muestra la felicidad del adorable menor.

Cada 6 de enero se festeja el Día de Reyes, también conocido como Bajada de Reyes. Ante esta fecha, los magos Melchor, Gaspar y Baltasar demostraron que los juguetes no tienen género. Un claro ejemplo se presentó en el clip subido por Mary Carmen Llano.

Mediante su cuenta @marycarmenllano1, la usuaria Mary Carmen, quien registra más de 185 mil seguidores en la plataforma china, compartió una grabación donde aparece un niño, que recibe emocionado el regalo que le trajeron los Reyes Magos. El obsequio es una cocina de juguete.

Con visible alegría, el pequeño celebra que Melchor, Gaspar y Baltasar le hayan entregado la “cocinita” que tanto quería. “Como cuando los Reyes Magos saben que los juguetes no tienen género y que sólo son eso. Juguetes para hacer sueños realidad”, escribió Mary Carmen Llano sobre el video.

Se robó el corazón de los cibernautas

El clip de @marycarmenllano1 superó los 4 millones de reproducciones y miles de internautas también precisaron que “los juguetes no tiene género”. “Es lo más hermoso que he visto”; “amo esta generación de papás”; “Los juguetes son juguetes”; “estaba muy emocionado”; “ese niño de grande será un gran chef”; “los juguetes son juguetes no y define”, fueron algunos de los comentarios.

Reyes Magos

Wikipedia detalló que los “Reyes Magos de Oriente (o simplemente Reyes Magos) es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica”.