Un ladrón intentó robar dos celulares de una tienda; sin embargo, tuvo que devolverlos de inmediato al ver que no podía abandonar el local. La escena, captada por una cámara de seguridad, se viralizó en las redes sociales por la tranquila reacción del dueño.

El hecho se produjo en el establecimiento ‘Phone Market’, ubicado en el Reino Unido. El sujeto ingresó al local haciéndose pasar por comprador y se mostró interesado en dos modelos. Tras recibirlos, los revisa y, ni bien ve la oportunidad, intenta correr hacia el exterior, pero queda atrapado por el sistema de seguridad de la tienda.

En las imágenes se ve que al asaltante no le queda de otra que devolver los equipos. Tras ello, señaló que sus amigos lo obligaron a cometer el acto. El propietario, por su parte, se mostró tranquilo en todo momento y le dijo al sujeto que debía llamar a la policía, pero abrió la puerta y lo dejó escapar.

Mira aquí el video viral

Según el medio La Nación, Afzal Adam, dueño de la tienda, aclaró que sintió temor de la reacción que pudiera tener el ladrón si no lo dejaba salir.

Horas más tarde, Adam publicó un mensaje en Instagram explicando que, aunque condena el hecho, la violencia no es el camino para resolver este tipo de situaciones. “Para aquellos en las redes sociales que preguntan por qué no lo golpeamos, la violencia no es la respuesta”, escribió.

En la misma publicación, ofreció su apoyo al ladrón y lo invitó a volver a la tienda “si tienes dificultades para llevar comida a tu mesa vuelve y veremos cómo ayudarte”.

Foto: @the_phonemarket

