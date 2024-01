La usuaria de TikTok Andrea Sanchez (@andysan35_) compartió una experiencia peculiar en un video en el que detalla una cita de Tinder con un desconocido que resultó ser un familiar suyo.

La española comenzó su relato pidiéndole a los internautas que no la juzgaran y le permitieran explicar lo sucedido. Durante el usual intercambio de mensajes, el chico le dijo que estaba de visita en la ciudad de la chica y que conocía el área porque “un tío” vivía ahí.

Tras empezar a conversar sobre el tema, ambos descubrieron que tenían familiares viviendo en el mismo edificio de Badalona. Andrea, sorprendida y entusiasmada, pensó que la reunión se daría sin mayores; sin embargo, las cosas dieron un giro.

Algunas horas después, el joven le escribe y le dice que un encuentro será imposible. “Su padre le dijo que mi padre era su hermano. Pues qué disgusto se va a llamar la familia. Le dije que quién era él, si no había venido nunca a mi casa ni a las reuniones familiares”, señaló la usuaria.

Según la española, el padrastro del chico resultó ser hermano de su padre, lo que convierte a ambos en “primos” aunque no de sangre. Pese a ello, se mostró enfática al señalar que entre ellos no pasará absolutamente nada.

“Tú y yo ya no estamos predestinados (...) ¿Tú entiendes por qué estoy harta de mi vida?”, concluyó la chica, cuyo testimonio se viralizó y superó las 180 mil reproducciones.

Por supuesto, el relato generó todo tipo de comentarios entre los usuarios, quienes en su mayoría se tomaron lo ocurrido con humor.

“Solo diré una cosa: soy nieta de primos”; “¿cómo no conoces a tu primo?”; “las cenas de Navidad no volvieron a ser las mismas”; “que es primastro, eso no cuenta”; “mis padres son primos y aquí estoy”; “podrías escribir un libro”, escribieron las personas.

¿Cómo tener éxito en la primera cita?

Causar una buena primera impresión

La actitud

No hablar de ex

Escucha activa

No mostrar ni mucho interés, ni muy poco

