Es un hecho que los bebés suelen no reconocer a sus padres o hermanos cuando estos hacen radicales cambios de look, un ejemplo claro de esto es Theo, un pequeñín de 11 meses quien fue sorprendido por su papá cuando este se afeitó su frondosa barba, lo que causó tamaña confusión en el recién nacido ante ese “extraño” tan cariñoso, por lo que su linda reacción se hizo viral en diversas redes sociales.

Se parece, pero no es mi papá

Michael Balderson tiene 42 años y su estilo habitual es dejarse crecer la barba, pero un buen día decidió decirle adiós para dejar respirar su piel, pero también para jugarle una broma al menor de sus hijos, pero nunca esperó lo que el infante haría.

Todo sucede cuando Michael se aproxima a la cuna de Theo portando una toalla que le cubre el rostro por debajo de la nariz. El nene sonríe demostrando la gran afinidad que hay entre ambos. Pero, cuando decide bajarla por completo, las risas del pequeño cambian por una expresión de completo desconcierto al ver a esta persona que suena como su papá, huele como su papá, se ríe como su papá, pero que no se parece a su papá.

Mira aquí el video viral

Theo no sabe qué hacer, mira con temor, hace un ruido y, por un momento, parece que quiere llorar, pero en vez de eso, extiende su mano para tocar el rostro de su papito quien lo besa, le hace jueguitos, para luego cargarlo. De pronto, las dudas del bebé desaparecen y comienza a sonreír, ha reconocido al hombre más importante de su vida.

A medios como Convertry Live, el hombre que vive en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), y se desempeña como físico médico, dijo cuando el video de hizo viral: “él no lloró. Su mandíbula cayó y golpeó el suelo; me miró en estado de shock. Respiró hondo y se compuso. Después de unos 20 segundos se dio cuenta de que era yo, pero incluso hacia el final del video no parecía convencido del todo”.

Todos quieren de vuelta la barba de papá

Pero, el susto de Theo no durará mucho y Michael nos cuenta por qué: “mi esposa me prefiere con la barba. Durante toda la vida de Theo me ha conocido con ella, así que creo que también la prefiere, le gusta agarrarla y jalarla”, explicó.

Michael Balderson decidió afeitarse la barba para jugarle una broma al pequeño Theo. (Foto: Michael Balderson/SWNS)

El hombre nos cuenta que es padre cuatro pequeños: Carter de 12, Nate de 9, Autumn de 6 y Theo de 11 meses; además, Amy, su esposa de 38 años, quien se desempeña como higienista dental, aseguró que su esposo se ve más “sexy” con barba: “creo que todos los hombres se ven mejor con barba ¿verdad?”