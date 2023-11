En la búsqueda de la prenda perfecta para demostrar su admiración por Taylor Swift, una fanática de Argentina decidió comprarse una camiseta con la imagen y las canciones de la famosa artista estadounidense; sin embargo, lo que empezó siendo pura emoción terminó convirtiéndose en decepción, luego de que descubriera un error imperdonable en la prenda.

En un video de TikTok, la usuaria @khiarrrrrrrrrr publicó un video en donde explica que “todo venía bien hasta que...”. En las imágenes, se ve que la parte posterior de la remera adquirida por su amiga tiene impresas las canciones que la intérprete de “Shake It Off” suele tocar durante sus conciertos, pero al leerlas se dio cuenta de que habían cometido una equivocación inaudita.

Sucede que quienes fabricaron la camiseta escribieron “Wilson”, cuando lo que debería decir es “Willow”, nombre de la composición musical de la cantante. Entre risas, Kiara se rió de la situación y pidió: “No sean como Lourdes y fíjense”.

El curioso incidente se viralizó con más de un millón de reproducciones y miles acudieron a la sección de comentarios para compartir toda clase de bromas.

“Chicas tipo como no van a conocer Wilson de taylor swift”; “me compré la misma y cuando vi Wilson quedé ¿?”; “¿Cuál ex era Wilson?”; “los que no conocen Wilson son fans por moda”; “amo la merch pirata, siempre me sorprenden”; “jajaja no puedo más, estaba linda igual”; escribieron las personas.

Taylor Swift aplaza su último concierto en Argentina

El último concierto de Taylor Swift en Argentina fue reprogramado para el 12 de noviembre debido a las fuertes lluvias en Buenos Aires. La cantante compartió un comunicado a través de Instagram.

“Me encantan los shows bajo la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans ni a mis compañeros artistas y equipo. Hemos reprogramado el espectáculo de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima es tan caótico que no sería seguro intentar realizar este concierto. ¡La buena noticia es que podré quedarme más tiempo en Argentina!”, escribió la compositora.

Los conciertos de Swift en Argentina comienzan a las 20:00 horas. Después de la apertura de Sabrina Carpenter.

