Hay personas que buscan el amor durante mucho tiempo, aunque sin tener suerte. Ese no es el caso de una ciudadana de México, quien se enamoró de un indigente que solía estar en las afueras de un establecimiento. Ahora tiene una familia con él y el video de su transformación se hizo viral.

La usuaria de TikTok @makeup_by_lakiza fue quien compartió el curioso hecho en su perfil con fotografías de diferentes momentos. Según explicó, hace unos años vio al hombre en situación de calle lavando vehículos en los exteriores de una tienda de autoservicio.

La mujer siguió al hombre hasta su humilde vivienda y lo convenció para iniciar una relación, de acuerdo con la narración que hace en el clip que compartió con la comunidad de TikTok. “Le lavé la cara y le corté el cabello. Quedó así de guapísimo”, precisó.

Pero el romance no quedó ahí, pues la pareja decidió formar una familia. “Tuvimos tres hijos y perdimos uno. Es muy bueno, me ayuda a todo y hace cualquier cosa con tal de verme feliz. Hasta ahorita seguimos muy felices y enamorados”, indicó la mujer en su video de TikTok.

Opiniones distintas

El video fue publicado el pasado 21 de mayo y ya superó los 4 millones de reproducciones. Sobre la inusual historia de amor, algunos usuarios pusieron en tela de juicio el romance, según reproduce CC News, mientras que otros felicitaron a la mujer por el paso que dio.

“Me dan risa esos comentarios que dicen que es un invento. También me dan risa todas esas personas que aseguran que no tengo amor propio. No cabe duda que el que busca encuentra y yo encontré la otra mitad que me hacía falta. Él me lo demuestra día a día”, fue la respuesta de la mujer.

