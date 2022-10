Una joven de Paraná, Argentina, logró su objetivo de convertirse en una profesional. Recientemente, Manuela Otero Pabón concluyó la licenciatura de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional del Litoral.

La respectiva celebración no se llevó a cabo solamente entre sus familires y amigos, pues la recién graduada también festejó en compañía del chofer de transporte público que la llevaba desde su casa hasta su centro de estudios.

Manuela contó que el hombre siempre mantuvo una actitud buena con ella y sus demás compañeros, además de tener gestos muy tiernos, generando una relación no solo de pasajeros-chofer, sino también de amistad.

Hace unos días, el conductor se detuvo en la esquina en donde la joven y sus amigos celebraban con huevos, harina y aplausos. Así, protagonizaron una emotiva postal que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales.

El hombre, identificado como Darío Billoud, conversó con un medio local y compartió cómo se vivió el momento de la celebración.

“Me pidió que me baje del colectivo, que se quiere sacar una foto y me quería poner el cuadro que ellos arman que ponen ‘abogada recibida’ y bueno, ya cuando me acerqué hice ese movimiento así (de alejarse) porque ella estaba llena de todo, de todo lo que le habían tirado que existe en la Tierra”, comentó el trabajador al medio Aire de Santa Fe.

Mira aquí el video viral

Además, Darío confesó que han sido muchas las generaciones de estudiantes que él ha llevado y que ahora son profesionales.

El video del festejo acumula miles de reproducciones y cientos han aplaudido el gesto que la abogada tuvo con el hombre.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.