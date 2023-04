Fue a usar los servicios higiénicos, pero la pasó de terror al casi perder un dedo ¿Qué sucedió? Una joven argentina se hizo tratamiento en las uñas y quería todo menos que estas se maltrataran nuevamente, por lo que cuando introdujo el dedo en el inodoro este quedó atorado, salvándose de milagro de no ser porque fue asistida por personal médico haciéndose viral sin siquiera buscarlo.

Manuela (@manuferrario1) confesó que se hizo la manicura para lucir excelente, por lo que luego tenía la misión de cuidarlas al extremo, pero cuando ingresó a un baño introdujo el dedo dentro del botón del inodoro y este quedó atrapado, no podía sacarlo por más intentos que hiciera.

Pero la joven decidió no ponerle mucho empeño, principalmente, porque ello implicaría que dañaría la manicura. Por ello, en el video compartido desde su propia cuenta de Instagram la vemos asistida por personal médico, en tanto la muchacha ríe avergonzada mientras algunas curiosas ven la escena completamente extrañadas.

Mira aquí el video viral

‘Salvada’ de puro milagro

“Prefirió no romperse la uña y ahora le quedó atrapado el dedo”, dice uno de los médicos, ella muestra nerviosismo ante esta afirmación: “si no sale, cortamos el dedo ¿Qué te parece?”, le preguntaron, a lo que ella se mostró aterrada ante esta posibilidad.

Cuando extrajeron el dedo, este aún se encontraba dentro del botón, por lo que emplearon jabón líquido y agua para que pudiera salir con facilidad, acción que tuvo éxito. Tras el logro, uno del personal bromeó: “que te invite una birra por lo menos”.

“A mí me pasó también, lo único es que no lo filmé porque estaba en el baño de un consultorio sola y me dio vergüenza gritar”, “pero la uña quedó intacta”, “por física, si entra fácil, sale fácil también”, “tengo un bar y van 3 dedos que tenemos que desenganchar”, “siempre hay que ir con una lapicera al baño si tienes uñas esculpidas”, “al menos tiró la cadena”, “es porque no sabes cómo apretarlo, tienes que formar una punta con el dedo doblado”, fueron algunos de los comentarios.