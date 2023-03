Mantener un auto no es una tarea ni sencilla ni barata, pero una mujer de México demostró que se pueden hacer grandes cosas con un poco de ingenio y voluntad, pues decidió reparar una parte de su vehículo utilizando esmalte para uñas, por lo que su “hazaña” fue celebrada por millones en TikTok una vez que los videos se hicieran viral, pero también con críticas.

Laura Andrea (@lauraandeagzz) reveló que los vidrios de su carro se habían dañado y debía ser reparado con urgencia, pero el mecánico le cobraría 2 mil pesos por esto (105 dólares), así que optó por recurrir a su ingenio, sacó sus acrílicos para uñas y puso a volar su imaginación ¿qué hizo?

Nuestra protagonista, que es manicurista, aplicó la misma técnica para arreglar las uñas, pero esta vez en un espacio de trabajo mucho más grande, en un vidrio de la puerta trasera del pasajero. Sobre el final de su trabajo puso goma en las orillas para que quede encajado a la perfección.

Mira aquí el video viral

El video fue todo un éxito, pero no faltaron aquellos que la criticaron duramente e, inclusive, la tildaron de tacaña por no gastar dinero en cuidar su auto apropiadamente: “con lo que gastaste de material y tiempo hubieras hecho unas uñitas y ahí va a salir para el video y en la agencia”, “no me va a tragar la pobreza”, “yo gastando en algo que al final voy a tener que arreglar y pagar”, “pon la canción de la pobreza”, “va a salir más caro esa cosa de uñas, 2 mil pesos no es nada”.

Pero, esta historia no acaba aquí, pues en un video de actualización Laura Andrea parece que escuchó las críticas y reparó la luna de su auto: “ya quedó listo el espejo, amigos”, se lee en el video viral.