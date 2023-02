Un muchacho de México jugó a las “maquinitas”, pero la suerte no estuvo de su lado, pues mordió el polvo de la derrota, pero no se quedó contento con esto y se las ingenió para robarse todos los peluches y su “hazaña” quedó inmortalizada en TikTok donde se hizo viral ganándose comentarios jocosos donde muchos, aunque usted no lo crea, lo consideran un verdadero héroe sin capa.

Y es que nuestro protagonista, seguramente, se perdió los interminables tutoriales donde enseñan como conseguir la mayor cantidad de peluches de forma legal, tan solo sacándole provecho al sistema de estas; pero, no, él decidió tomar el camino fácil el cual, curiosamente, es el menos ético.

Fer (@fer_srg) nos muestra como uno de sus amigos, quien no se resigna a no haber conseguido ningún peluche, introduce su brazo por debajo de la máquina para que su mano pueda acceder al espacio donde están los muñecos, los mismos que comienza a sacar a diestra y siniestra, echo que saca carcajadas a los amigos de algo que poco o nada tiene de gracioso.

Mira aquí el video viral

“Después unos policías nos madrearon”, dice la leyenda del video viral, el cual acumula unas 5.5 millones de vistas y miles de comentarios muy divertidos: “el encargado viendo las cámaras”, “vengaste a todos los que fuimos timados en esas máquinas”, “yo quiero un amigo con la mano larga”, “chale, necesito amigos así”, “así eran mis compas, bien desmadres”, “necesitamos a alguien con el brazo largo”.