Para millones de hombres alrededor del mundo, perder el cabello es una las peores pesadillas que les pueda suceder, pero para un sujeto de los Estados Unidos este terror se hizo realidad, por lo que en vez de intimidarse decidió innovar de la forma más alocada ¿Qué hizo? En vez de someterse a costosos tratamientos capilares se tatuó pelo en toda la cabeza arrancando millones de risas cuando se hizo viral en TikTok.

Y es que para muchos hombres perder por completo la cabellera, o quedarse “pelado”, es uno de los más grandes temores. Hay muchas soluciones para este problema, pero la mayoría son tratamientos capilares cuyos elevados costos hace que no sean accesibles para cualquiera.

Por eso, Viral This Week (@vtweek1) lo retrata de la mejor manera, pero, eso sí, con mucho humor: “olvida el trasplante de cabello, consigue un tatuaje de cabello”, y lo que vemos es a un hombre con la barba rala, y con un escaso cabello en los costados del cráneo, pero el panorama cambia en la parte superior de la cabeza, donde el pelo ha sido cambiado por un tatuaje que simula a la perfección las hebras de la cabellera.

Mira aquí el video viral

“Lo bueno es que nunca se despeinará”

El sujeto está tranquilo, se le ve orgulloso con lo que acaba de hacer, relajo que le valió ganarse más de 14.3 millones de vistas con miles de comentarios que no paran de reír: “pintamos toda la casa y sin dejar una sola gota de pintura”, “al principio no parecía buena idea, después tampoco”, “peinado de día lluvioso”, “casi no se nota”, “ese cabello tiene bastante brillo, su mamá sí que se lo cuida”, “siempre peinadito”, “de pequeña, tenía un muñeco así”, “cuando vi el video pensé lo bonito de esto tienen que estar en los comentarios: y así ha sido”, “¿y si un día quiere hacerse moño?”, “lo bueno es que no se va a despeinar jamás”.