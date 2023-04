Una joven del Reino Unido se animó a viajar con un sujeto que conoció mediante una conocida app de citas; sin embargo, lo que debía ser una escapada romántica terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla. ¿Qué ocurrió?

Madeleine Jaye, de 22 años, pensó que había conocido al hombre de sus sueños en diciembre de 2022 luego de coincidir con él gracias a Tinder. Según contó, este se hacía llamar Jason y afirmó tener 32 años.

“Nunca antes había tenido una cita de Tinder en mi vida, así que estaba asustada”, reveló la joven, según consignó el New York Post. “En nuestra primera cita nos conocimos a las 3 pm, no tenía intención de quedarme demasiado tiempo y luego llegaron las 10 pm y habíamos estado hablando todo el tiempo”.

Antes de darse cuenta, Madeleine y su cita habían empezado a planear una vida juntos, cosa que le hizo pasar por alto las señales de alerta.

“Estábamos hablando del futuro. Literalmente estuvimos de acuerdo en todo: cuándo queremos tener hijos, cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que sea nuestro futuro y coincidimos muy bien”, recordó. “Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y eso es porque lo era”.

“Fue un romance vertiginoso. Todo sucedió tan rápido. No tuve la sensación de que algo estuviera mal”, agregó. “Él [fingió estar] muy retraído, dijo que no ha tenido mucha suerte con las mujeres y que se ha centrado en su negocio, pero ahora está listo para encontrar a alguien”.

Tres meses después de vivir un romance de “cuento de hadas”, Jaye y Jason decidieron hacer un viaje de una semana a España.

Aunque la experiencia se llevó a cabo sin problemas, las cosas no acabaron de la mejor forma pues, al llegar al aeropuerto de East Midlands, Madeleine fue confrontada por la novia embarazada de Jason y toda su familia.

“Cuando aterrizamos, esta chica se acercó a él y le dijo: ‘Soy su novia, daré a luz en dos semanas’”, indicó la estudiante. “La mamá y el papá se acercan, le ponen la cámara en la cara, me gritan”.

“Literalmente entré en shock, como un shock de cuerpo completo. Nunca había sentido algo así”, continuó. “No me lo esperaba en lo más mínimo. Estaba allí pensando que nos íbamos a casar y este es el chico para mí, y de repente tiene esta vida completamente diferente a mis espaldas”.

Relato viral de joven cuya pareja tenía una novia embarazada en secreto

Las sorpresas, sin embargo, no terminaron allí, ya que la novia de su ex se acercó a ella y le dijo que no era la primera vez que Jason hacía algo así. Además, le dijo que en realidad el sujeto tenía 37 años.

“Mintió sobre su apellido. Busqué en Facebook su apellido y su cuenta apareció con fotos de él y su novia”, dijo Jaye, quien descubrió que el hombre también tenía otro hijo de una tercera relación de la que no le había contado.

La joven asegura que, tras el hecho, Jason intentó explicarle que su ex es mentalmente inestable y que lo había “atrapado” con un niño.

“Luego comenzó a tratar de engañarme y dijo que yo, de todas las personas, debería entender el estrés emocional por el que ha estado pasando”, añadió.

Desde que todo ocurrió, Madeleine ha estado en contacto con la novia del sujeto. “Su novia tuvo la sospecha de que estaba de vacaciones con otra chica”, reveló. “Ella era absolutamente encantadora. Ella dijo que esta no ha sido la primera vez [él la engañó] y que no será la última vez”.

“Me sentí horrible, porque me sentía como una mala persona a pesar de que no tenía nada que ver con eso. Nunca soñaría con salir con alguien que tiene una familia”, continuó. “Nunca quise involucrarme en nada de esto, y se lo dejé claro a su novia”.

La estudiante asegura que, tras lo sucedido, eliminó Tinder para siempre. Asimismo, dijo que, por ahora, no busca tener una relación.

Finalmente, la joven compartió una advertencia diciendo que, si un romance es demasiado bueno para ser verdad, por lo general lo es y confía en tu instinto.

“Si es demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo será. Y siempre confíe en su instinto”, concluyó la británica, cuyo relato se viralizó en TikTok con más de 3 millones de reproducciones.

