Aprovechando que un grupo de amigos estaba por entrar al cine para ver “Spider-Man: No Way Home”, un joven decidió sorprender a la que, aparentemente, es el amor de su vida para manifestarle sus sentimientos, sin imaginarse que sería duramente rechazado. El video de lo sucedido se publicó en Facebook y no tardó en convertirse en viral.

Este chico romántico se disfrazó como el Hombre Araña para causar una mayor sorpresa en su amiga pues era su película favorita, lo cual llamaría también la atención de todas las personas que se encontraban en el centro comercial debido a que no es algo normal ver a una persona vestida de esa forma caminando como si nada.

Además, fue acompañado por su mejor amigo, quien se convertiría en el cómplice ideal y el encargado de cargar una pancarta, en la que se había escrito la esperada pregunta sobre si ella quería convertirse en su novia.

Al principio la chica se mostró muy sorprendida pues no sabía quién estaba detrás de ese disfraz hasta que el joven se sacó la máscara al mismo estilo de Peter Parker. Conforme pasaron los segundos, en vez de parecer halagada, ella sintió mucha vergüenza y aseguró que no era necesario hacer eso delante de tanta gente.

Pese a que varias personas le dijeron que acepte ser su novia, la jovencita rechazó toda la sorpresa y se fue del lugar, dejando muy triste al chico, quien se retiró con su mejor amigo y cómplice de la sorpresa.

En los comentarios, algunos usuarios aseguraron que Spider-Man es un soldado caído, aunque también hubo una cantidad de personas que indicaron de que se trataría de un video armado.