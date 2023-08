Se dice mucho sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer al tener una cita. Mientras que la gran mayoría recomienda ser auténtico y no pretender ser alguien que no se es, otros prefieren centrarse en el tema de conversación y evitar temas como política, economía o religión. Lo cierto es que lo sucedido con la tiktoker Leisla Nair demuestra que, para algunas personas, este tipo de temas pueden ser muy determinantes a la hora de salir con alguien.

En un video de TikTok, la joven, oriunda de Argentina, dio a conocer que estaba empezando a conocerse con un hombre cuando ocurrió algo que la tomó por sorpresa: el chico dejó el lugar y se retiro sin decir más luego de que ella hiciera una broma.

“El otro día conocí a un pibe, estábamos hablando y empezó con las típicas preguntas que no se hacen”, empezó diciendo la usuaria @leislanahir, cuyo testimonio se viralizó y superó las 400 mil reproducciones en la mencionada red social.

La pregunta, según contó Leisla, fue: “¿De qué signo sos?”. Esta cuestión provocó la risa de la tiktoker, quien prefirió responder haciendo un chiste. “Signo dolar”, contestó ella, sin imaginar que esto provocaría la indignación de su acompañante.

“Me miró, se levantó y se fue. Y yo por dentro estaba como: no soportaste la presión”, recordó Leisla, quien para cerrar su relato agregó: “Imagínate si te digo que soy de piscis”, en referencia a que se trata de un signo que se asocia a personas que viven más de forma emocional que racional.

Estaba en una cita, hizo una broma y el chico la dejó sola

El clip de la argentina superó los 22 mil ‘me gusta’ y generó una gran cantidad de comentarios. La gran mayoría de internautas aplaudió el ingenio de la joven, mientras que otros reconocieron la sinceridad del chico durante la cita.

“Muy buena tu respuesta, pero muy inteligente el chico al irse”; “¿Se levantó y se fue? Un aplauso para el chico”; “Vivan las piscis”; “Las dos repuestas eran para irse, dólar y piscis”; “Si sos de piscis, sos lo más”; “Y sí, las piscianas somos directas”; “Aguante piscis, voy a responder lo mismo”, escribieron las personas.

