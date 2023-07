Maureen Salguero es una presentadora de TV Tica (Costa Rica) quien se hizo viral por las razones menos pensadas ¿Por qué? Pues mientras se encontraba al aire sufrió un infarto cerebral el cual no llamó la atención de sus compañeros quienes pensaron que estaba gastándoles una broma.

Todo sucedió durante la emisión del programa ‘Divas’ y mientras nuestra protagonista (conocido popularmente como ‘la tía’) habla, de pronto, comienza a arrastrar las palabras, parece desubicarse, la expresión de susto en su rostro es un fiel reflejo del extraño momento que vive.

La presentadora, al recobrar la noción y control de sus sentidos sigue confundida por lo que acaba de experimentar, mientras sus compañeras en el set creen que Salguero se está haciendo la graciosa.

Si bien el metraje original data de setiembre de 2021, recientemente Izzet (@izzet1974) lo compartió en TikTok hace un par de días acumulando más de 4.3 millones de vistas, congregando miles de comentarios de la comunidad.

“¿Alguien sabe cómo tratar esos casos de emergencia? ¿qué se debe hacer?”, “pobrecita ¿cómo sigue?”, “lo peor es que ninguna de las personas que estaban ahí supieron reconocer la condición que está pasando. Espero esté bien”, “puede ser un episodio migrañoso, a mí me dan cuando ando deshidratada y se me olvida cómo hablar. Me dura 20 minutos y luego empieza la migraña”, “todos deberíamos tener la información para ayudar”, “pobrecita, solo ella sabe lo que sintió en ese momento”.

