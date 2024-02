En los últimos años, se ha presenciado un incremento de niños y adolescentes que poseen un teléfono propio para acceder a Internet y las principales redes sociales. Esto demuestra que el celular forma parte del día a día de los menores de edad y está dejando graves consecuencias como la “adicción digital”. Bajo esa línea, una mujer de Reino Unido ha pasado por dicha sensación, pero ha tenido la fuerza de voluntad para superar este mal con un método muy curioso: reemplazar su smartphone por un móvil “tonto”. ¿Estás interesado en conocer sobre esta historia viral? Aquí en Mag te lo relataré.

Lio confesó que ha tenido una fuerte adicción por estar pendiente a las últimas tendencias que aparecían en las principales redes sociales. Es así que implementó el “dumbphone”, un celular basado en modelos de teléfonos muy antiguos que no existe el táctil y hay pocas posibilidades de navegar por las plataformas.

“Me di cuenta que me estaba volviendo cada vez más adicto a ello. Fue un desplazamiento interminable en cosas como cortos de YouTube y carretes de Instagram”, especificó.

Se sintió muy preocupada al notar que no realizaba las cosas que más amaba hacer en sus tiempos libres como sentarse a leer una obra. Incluso, pensaba que padecía de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), pese a no ser diagnosticada y fue así que tomó cartas en el asunto.

Dejó de lado su móvil inteligente Samsung Galay A8 para portar un Nokia 6300 4G. En su primera semana, considera que hubo cambios positivos en su vida, pues no sentía la necesidad de estar con un celular entre sus manos, a menos que deseaba chatear por WhatsApp o tomar alguna fotografía.

“Es muy rápido desintoxicarse cuando se vuelven a estos viejos hábitos. Ha sido una experiencia positiva. Lo he disfrutado y he sido más consciente de la vida. Me siento más... presente”, expresó la joven mujer británica.

¿Por qué usar constantemente el celular sería fatal?

Los efectos negativos lo podrían sufrir cualquier persona de diferente edad. Entre las principales son fatiga visual, problemas de sueño, ansiedad, depresión, falta de atención, adicción y hormigueo en las manos. Además, reduce la interacción con otras personas en un futuro.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando