Los tacos son uno de los platillos bandera de México, el cual se ha hecho muy popular en todo el mundo. Por ello, un influencer de TikTok decidió retar a un par de taqueros para que hicieran la mayor cantidad de este manjar en tan solo 1 minuto y luego comprárselos todos, por lo que este particular desafío rápidamente se hizo viral.

Los tacos más veloces

Hanki Aventuras (@hanki_aventuras) se acerca a un local ambulante que vende tacos en medio de la noche y mostrando los billetes pregunta sin empacho: “te compro todos los tacos que me puedas hacer en un minuto”, ante lo cual el dueño lo mira un tanto incrédulo, pero, finalmente aceptó, no sin antes pedir cierta ventaja para calentar primero las tortillas.

Cuando está listo, el tiktoker enciende el cronómetro en su celular y el tiempo corre implacable. El taquero acelera lo más que puede y recibe ánimo: “cuántos van, cuántos van. Échele, jefe, échele”.

Mira aquí el video viral

Cuando el tiempo alcanza los 60 segundos, el hombre consiguió preparar 15 tacos, tras lo cual compró su promesa comprándole todos para luego repartirlo a un grupo de personas que viven en la calle, quienes no dudaron en agradecerle entusiastamente.

Acto seguido, se encuentra con un taquero más joven a quien le propuso el mismo challenge: “te compro todos los tacos que me puedas hacer en un minuto”, a lo que aceptó, pero el muchacho se demoró un poco más consiguiendo 12 tacos que los compró de inmediato.

Le agradecen por ayudar a los más necesitados

Finalmente, Hanki regresa a la zona donde están las personas necesitadas para entregarles los taquitos, video que se ha ganado el corazón de todos quienes lo halagaron en la caja de comentarios.

“Será de cada quien, pero bien servidos esos tacos”, “qué lindo él. Se veía bien feliz y emocionado haciendo los taquitos”, “me da gusto de quienes recibieron los tacos”, “casi metes el dinero en la plancha”, “la sonrisa de las personas que le dieron los tacos, lo vale todo”, “a mí se me antojaron todos los tacos”, “hasta yo me emocioné. Que Dios te lo multiplique”, “el que no trabaja rápido es porque no quiere”.