Tembu Embere quiso dejar su huella en los récord Guinness ¿Qué hizo? Decidió que se convertiría en el hombre que más ha llorado en el planeta, pero su intento acabó en tragedia cuando perdió la vista, lo que le ha valido hacerse viral una vez que su historia aterrizó en las redes sociales.

La meta que se trazó nuestro protagonista era llorar de forma continua y sin interrupciones durante una semana. El comediante africano, quien también es muy activo en TikTok, pensó que sería algo fácil de conseguir, pero jamás imaginó lo caro que le saldría todo.

The Sun asegura que cuando Tembu tenía dos horas llorando de forma ininterrumpida perdió la vista por casi 45 minutos, por lo que el sujeto no solo no podía ver, también entró en pánico. Todo esto junto al cronómetro que llevaba el tiempo que tomaría su ‘hazaña’.

Mira aquí el video viral

Como era de esperarse, este pequeño inconveniente impidió al comediante llegar, si quiera, a la cuarta parte del reto, aunque aseguró que no se dará por vencido y practicará hasta conseguir su objetivo.

De inmediato, el video se hizo viral en TikTok con más de 5.4 millones de vistas congregando comentarios de los más alocados, con muchos latinos entre ellos: “en el segundo 30 hace como Fernanflo”, “para los que no saben, él está batiendo el récord del llanto más largo del mundo”, “cuántos sentimientos”, “soy yo cuando mi madre dice que vamos a comer lentejas”.

