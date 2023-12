“¿Te imaginas encontrarte con un desconocido a media noche en la habituación de tu hotel?”, fueron las palabras de un hombre español que vivió una terrorífica experiencia durante su estadía en Bruselas, capital de Bélgica. Incluso, este momento lo calificó como el “susto de su vida”. Si estás interesado en conocer más sobre esta historia viral, hoy en Mag lo sabrás.

Pedro Mardones fue aquel ciudadano de España que vivió este suceso y decidió relatarlo a través de su cuenta de TikTok (@pedro_mardones). El hombre narra que se acostó a las 12:30 a.m. tras ingerir la comida que había comprado minutos antes en un restaurante y, una hora después, se despertó para dirigirse al baño sin imaginar lo que encontraría.

Al acercarse a esta sección de su cuarto, observa a un hombre semidesnudo. Nuestro protagonista creyó que estaba soñando o se encontraba sonámbulo, pero para su mala fortuna, no fue así porque visualizó su maleta y los residuos de la comida que había comprado.

Con profundo miedo, Pedro comenzó a decirle “Excuse me, is my room” (disculpe, es mi habitación), pero no consiguió respuesta alguna. Por el contrario, el sujeto extraño se sentó sobre el retrete y no se movió por ningún motivo.

Sin ningún plan en mente, se le ocurrió llamar a recepción para informar sobre el inconveniente que estaba viviendo en ese momento y qué solución inmediata le podrían dar. Pese a que un principio el personal del hotel dudaba del problema que tenía Pedro, no dudó en intervenir y se llevó envuelto en toallas al individuo anónimo.

Minutos después, se pudo conocer que el ‘desconocido’ también había alquilado en dicho hospedaje y estaba cerca a la habitación del viajero español, pero en esa oportunidad, se habría equivocado en llegar a su estancia porque supuestamente “llegaba de una fiesta” y se hallaba desorientado.

“Ya sabéis chicos, un consejo, revisar que habéis cerrado bien la pierta de vuestro hotel y darle al cerrojo. A partir de ahora, voy a empezar a ponerlo”, fueron las palabras finales.

