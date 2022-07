Kaytlin O’Neall es una joven, aparentemente de Estados Unidos, que tiene casi 2 años con su novio llamado Drew. Lo llamativo de la relación que poseen es que ambos aún no se han besado. Todo esto fue informado por la propia chica a través de su cuenta personal de TikTok (@kaytlin.oneall).

Kaytlin comenzó publicando un video donde dio a conocer las cosas que suele decir la gente cuando se entera la clase de relación que ella tiene con su actual pareja. “¿De verdad?”, “eso debe tomar algo de autocontrol”, “sabes que puedes besarte, no es el fin del mundo”, “¡¿por qué?!”, “ok, pero ¿qué más hacen ustedes?”, son las frases que reveló.

Dicha publicación generó múltiples reacciones en TikTok. Es por eso que la joven se animó a difundir más grabaciones para hablar sobre la decisión que tomó con su novio. En uno de esos clips, la chica aseguró que, un año antes de empezar a salir con su actual pareja, decidió que quería esperar hasta el matrimonio para besar a alguien.

“Miré los besos, y siempre lo he visto como algo muy íntimo, y para mí, personalmente, sentí que no era algo que tenía que salvar, pero quería hacerlo”, manifestó Kaytlin. Ella, de acuerdo a The Sun, también reveló que, antes de comenzar a salir con Drew, tuvo una conversación con él sobre las creencias y convicciones que tenían sobre las relaciones románticas y ambos aceptaron esperar hasta el matrimonio para besarse.

En otro video, la joven apareció con su novio para aclarar que él no es gay y que no son solo amigos. “Éramos mejores amigos y luego nos enamoramos. Todo lo que hacemos es para proteger y esperar más en el futuro”, expresó Drew. Luego ambos recalcaron que todo fue una decisión mutua. Los videos que difundió Kaytlin ya circulan en varias redes sociales.

