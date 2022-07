Una mujer de California, Estados Unidos, utilizó su cuenta de TikTok para compartir detalles sobre la desagradable experiencia que tuvo con un tatuador. Según contó, sufrió un ataque de pánico en su auto tras el incidente.

“Necesito saber si estoy siendo dramática o no. Me fui en medio del proceso de hacerme un tatuaje. En medio de mi cita, me levanté, le pagué y me fui”, señaló la usuaria, identificada en redes sociales como Dalina.

La joven empezó contando que, en el gimnasio al que iba, habló con un hombre que se mostró fascinado por los dibujos de tinta que ella tenía en sus brazos y pecho. Tras conversar por un rato, el sujeto la convenció de hacerse un tatuaje en su estudio. Dalina, encantada y sin ver ninguna mala intención en él, aceptó la propuesta.

Cuando llegó al lugar, se sacó su camiseta dispuesta a hacerse un tatuaje en el estómago, se sentó en el lugar indicado por el tatuador y fue allí cuando empezaron los problemas.

Mientras el sujeto llevaba a cabo el trabajo, empezó a criticar la forma de los senos de Dalina. Como si eso fuera poco, el hombre, al ver de espaldas a la joven, le dijo “Ah, entiendo por qué siempre te veo en el gimnasio, tienes rollos en toda la espalda”, lo que la dejó totalmente consternada.

Video viral de joven que dejó su tatuaje a medias luego que el artista criticara su cuerpo

Dalina decidió tomar sus cosas, a pesar de dejar su tatuaje a medias, le pagó el total al artista y se retiró sin más. Dentro de su coche se puso a llorar y decidió compartir lo sucedido mediante sus redes sociales.

Su video se viralizó en TikTok con más de 15 millones de reproducciones y recibió un masivo apoyo por parte de los internautas: “Yo estaría traumada. Siento mucho que hayas pasado por eso”; “totalmente inaceptable”; “estoy furiosa”; “como hombre, siento mucho esto”; “esta es la razón por la que solo voy con tatuadoras mujeres”, escribieron los usuarios.

Un inesperado cambio de actitud

En conversación con el medio BuzzFeed, Dalina señaló que pese a que en un inicio el sujeto mencionado le cayó bien, su actitud fue muy distinta a la hora de hacerle el tatuaje.

“Estaba siendo muy rudo al limpiar el exceso de tinta. Sentí que intencionalmente estaba tratando de hacerme sentir más pequeña”, aseguró. “Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que irme”.

En ese momento, fingió que su esposo lo necesitaba debido a una emergencia: “Sentí que tenía que pagarle porque me di cuenta de que estaba sola en una habitación con un hombre más grande que era grosero y no tenía ningún problema en faltarme el respeto. ¿Quién puede decir que no se habría vuelto físico si me negara a pagar?”, agregó.

Finalmente, dijo que ninguna mujer debería pasar por una situación similar: “Nadie tiene derecho a faltarte el respeto. No necesitas excusar el mal comportamiento de las personas, pero lo más importante es que confíes en tu instinto y seas consciente de tu entorno. Estaba nerviosa por publicar mi experiencia porque me sentí casi dramática, como si estuviera mal por irme. Entonces me di cuenta de que no lo estaba”, concluyó.

