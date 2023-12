En el mundano acto de comer un sándwich, surge un dilema: ¿Deberías mordisquear la corteza seca y sin vida, o sumergirte en la jugosa sección central rebosante con los deliciosos contenidos de dicho sándwich? Afortunadamente, un usuario de TikTok tiene una respuesta “obvia” para ti.

Soogia, una ‘influencer’ gastronómica de Los Ángeles, Estados Unidos, reveló que hay “solo una respuesta” y es dejar lo mejor, o el centro, para el final.

“Todos tenemos el mismo objetivo al comer sándwiches, ¿verdad? ¿No es así?”, insistió en un video publicado esta semana que desde entonces ha acumulado 1.6 millones de vistas, encendiendo un animado debate.

“Queremos toda esta área aquí”, continuó, haciendo un gesto hacia la parte carnosa y central del bocado en el centro del sándwich. “Esta es la joya de la corona del sándwich; hemos estado esperando este bocado justo aquí”.

El video viral incluía una imagen de un sándwich medio comido con la pregunta: “¿Dónde está tu próximo bocado?”

Según la creadora de contenido, hay solo tres áreas potenciales para consumir: el punto “A”, ubicado en la parte izquierda, es una combinación de corteza e interior; el punto “B” en el centro contiene la parte más carnosa del sándwich; y el punto “C”, en la esquina inferior derecha, tiene la menor cantidad de contenido y la mayor cantidad de corteza.

“Por favor, díganme que no hay nadie que haya dicho que ‘B’ es el próximo bocado”, rogó la aparentemente exasperada gourmet. “No puede ser. Si este es tu próximo bocado, no tienes más opción que la corteza seca”.

Señalando la opción “C” —que describió como una pieza de esquina con “corteza seca” que tiene “muy poca sustancia”— declaró que ese sería el “próximo bocado”.

Pero tampoco se atrevería a pasar a “A” o “B” después. No, seguiría mordisqueando los bordes sin vida, dejando solo los segmentos más jugosos del centro para disfrutar al final. Soogia, también fundadora de Soogia Foods, no podía creer que hubiera un “debate real sobre esto”.

Debate en TikTok

Mientras los devoradores de corteza se unían en los comentarios para apoyar el consumo estratégico de sándwiches de la creadora, algunos espectadores horrorizados abogaban por otros métodos.

“De acuerdo. Yo como en círculos y dejo el centro para el final”, escribió un usuario de TikTok, a lo que Soogia llamó “sano”. “La respuesta es C, pero escúchame: un pequeño bocado de B rematado con C para que no esté tan seco”, razonó otro usuario.

“¡Unámonos, comedores de bordes! Ese último bocado debe ser el mejor, que es el del medio”, aplaudió otro. “No, voy directo a B, ¡hijo!”, argumentó la comediante y actriz Leslie Jones. “Estoy con Leslie. Y tiraré la pieza C. A la m... eso”, agregó otro. “Es B. Luego A. Luego B, luego A. HASTA QUE TE QUEDE C. y luego tiras esa parte”, escribió entusiásticamente un amante de la comida. “Las personas que eligen B son las que todavía cortan la corteza de sus sándwiches”, bromeó otro usuario.

