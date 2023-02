Con mucha felicidad y emoción, un joven de Venezuela se graduó de la universidad y estaba listo para ejercer su carrera, pero, por esas cosas de la vida, participó en un video de TikTok que le costó muy caro, tanto que las autoridades de su casa de estudios decidieron invalidar su título y hoy no puede trabajar como profesional y su testimonio se hizo viral indignando a miles de quienes ha recibido respaldo, pero también agudas críticas.

Todo comenzó cuando Jonathan de Jesús (@jonathandejesus777) formó parte de un video en esta red social donde tanto él y sus compañeros admitían que se habían graduado de enfermería, pero con algo que les faltó potenciar, pero cuando llegó el momento de nuestro protagonista de hacer su confesión, esta fue tan sincera que dijo: “me gradué copiándome los exámenes”.

“Por este video la UNEFA (Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada) me anuló mi título de enfermería y, por eso, no he podido ejercer mi carrera”, nos dice el tiktoker en la leyenda insertada del mismo, que le trajo 4.9 millones de vistas, lo que conllevó a un video de actualización sobre su caso donde, básicamente, ahondó en detalles e hizo una contundente denuncia.

Mira aquí el video viral

Todo fue en tono de broma

En dicho metraje, el muchacho calificó el accionar de la UNEFA como una “injusticia” pues el video era, simplemente, para echar broma entre sus compañeros: “nos implicaron como personas que manchamos el nombre de la universidad... cuando el video, claramente, tenía la etiqueta de humor”.

Pero, eso no fue todo, pues las autoridades universitarias, a modo de castigo, les impusieron un “cursos de nivelación de un mes”, pero que él no lo aceptó en lo absoluto, pues la medida le pareció injusta, porque terminó haciéndolo todo y, asegura, obtuvo las mejores calificaciones (con promedio de 18) y que por ello pudo dar un discurso de graduación.

Luego de esto, Jonathan comentó que lo llamaron a la sede principal de la universidad en Caracas (capital venezolana) donde recibió un trato terrible, al punto que afirma lo hicieron esperar más de 8 horas, tan solo para decirle que procederían a anular su título, acción que le impide ejercer su carrera como enfermero.

“Todo acto tiene su consecuencia”

El tiktoker conmovió a miles y recibió el apoyo de la comunidad, pero también más de una crítica: “este chamo tiene que ser presidente de Venezuela”, “hay un código de ética y eso amerita sanción disciplinaria”, “para que vea que tener buenas notas no es sinónimo de ser inteligente”, “todo acto tiene su consecuencia”, “debiste aceptar la opción que te dieron”, “mi rey, has la nivelación de 1 mes y siga adelante porque la guerra la está peleando usted solito y está claro que va a perder”, “te felicito por no quedarte callado, por reclamar tu derecho, así tenemos que hacer todos los venezolanos”.