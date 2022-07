Hace algunos meses un video viral en TikTok ha generado mucha expectativa por su contenido. De ser un tutorial curioso por una extrabajadora de hotel se convirtió en lo más relevante para millones de usuarios que vieron las imágenes. Janessa Richard reveló y explicó el verdadero motivo por el que deberías solicitar el cambio de papel higiénico al hospedarte en una habitación.

La joven, cuyo clip se aproxima a las 100 mil reproducciones, asegura que no se suele cambiar el papel higiénico entre los huéspedes. Si todavía hay papel en la habitación, los trabajadores simplemente doblan el extremo y optan por no reemplazarlo.

Eso sí, Richard especifica que su experiencia es “personal”, y que lo dicho por ella puede no ocurrir en todos los hoteles.

Entre otros consejos a considerar, listados por el diario británico The Sun, Janessa recomienda no usar los vasos que vienen en cada habitación de hotel ya que “la mayor parte del tiempo no son cambiados entre alojamientos de huéspedes siempre y cuando luzcan ‘limpios’”.

Tiktoker explica por qué se debe cambiar el papel higiénico en una habitación de hotel

Su consejo se viralizó y generó polémica. Varios usuarios respondieron a su video de TikTok indicando que no les importa que no se cambie y que lo prefieren así para no malgastar tanto papel.

“¿Qué tiene de malo dejar el papel higiénico?”, preguntó un usuario. Otros, en cambio, le dieron la razón. Incluso alegaron que, si están pagando un elevado precio por quedarse en un hotel, lo mínimo que esperan es que cambien el papel higiénico del baño.

La propia Janesa Richard indicó que “cuando pago 150 o 200 dólares por una habitación, espero un rollo de papel higiénico limpio”. La joven tiene más de 58 mil seguidores en TikTok y acumula más de 849 mil ‘me gusta’.

¿Cómo se le dice al papel higiénico?

El papel higiénico (denominado también rollo higiénico, papel de baño, papel sanitario, papel toilette, papel íntimo o papel confort, según sea el país) es un tipo de papel delgado, que se utiliza para el aseo íntimo, tras el acto de la defecación o de micción, detalla Wikipedia.

¿Cómo se creo el papel higiénico?

El papel higiénico se fabrica a partir de fibra vegetal tratada en grandes fábricas e industrias del papel. Con dicha fibra se realiza una mezcla de agua y diferentes sustancias químicas que le darán las características por tipo de producto.

Elaboración del papel higiénico

El papel higiénico no es más que fibra vegetal, que puede ser pura o reciclada. Es procesada en grandes maquinas encargadas de su mezcla con sustancias químicas y agua formando una pasta. Además, esta pasa por un procesador para eliminar cualquier exceso de agua y quemar todo tipo de bacterias, detalla el blog del sitio monouso.es.

¿Para qué se utiliza el papel higiénico?

De acuerdo al sitio web cyprisaralda.com, estos son algunos de los beneficios más destacados del papel higiénico:

En el sanitario del hogar es muy importante, por no decir indispensable la presencia del papel higiénico.

Permite mantenerse limpio tras la realización de las necesidades fisiológicas, y a diferencia de otros materiales, no irrita ni lastima el cuerpo.

Limpia las manos de humedad o sudor.

Retira residuos de maquillaje del rostro femenino.

Limpia las fosas nasales y ayuda a mantenerlas limpias.

En la cocina, permite mantenerse limpio tras cada comida, pues con la presencia del papel higiénico en forma de servilletas se remueve restos de comida de la boca.

También el papel en forma de toallas permite a las cocineras realizar sus tareas culinarias con limpieza, pues cada vez que se necesita remover alguna suciedad causada por la comida o el agua, ahí estarán de seguro las toallas.

Las denominaciones del papel higiénico

¿Cuántos tipos de papel higiénico existen?

Existen dos tipos de papeles higiénicos según su materia prima de origen. Estos pueden dividirse en los vírgenes y los reciclados. El primero es producto de alguna fibra natural, generalmente árboles, que pasan por un proceso químico para convertirse en papel higiénico, detalla el sitio reviewbox.com.mx.

¿Cuánto papel higiénico consume una persona al mes?

Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), la persona promedio usa “aproximadamente 8.6 hojas de papel por uso de baño”. Entonces, con los datos recogidos por el portal argentino Clarín, “los hombres usarán 17.2 hojas de papel por día y 120.4 por semana; mientras que las mujeres usarán 76.2 hojas por día y 533.2 por semana”.

¿Cuánto papel higiénico se consume en el mundo?

“El consumo de papel higiénico por los suecos es de unos 15 kg por persona al año, y en Europa es de aproximadamente 8 kg por año. En Estados Unidos cada persona utiliza 22 kg por año. Calculado sobre toda la población mundial, el consumo es de 4 kg por persona al año”, explica la empresa Elite.

¿Cuántos cuadros hay en un rollo de papel higiénico?

¿Cuántas hojas vienen en cada rollo de papel higiénico? Pues bien, un rollo de doble capa contiene 500 hojas. Por tanto, si uno compra un paquete de 12, se está llevando a casa 6000 hojas de papel, detalla el portal Vice.

¿Cuál es el origen del papel higiénico?

De acuerdo al portal El Comercio, ñas primeras hojas diseñadas para este objeto fueron de manila y venían en cajas similares a las toallitas de papel actuales. Fueron inventadas en 1857 por Joseph Gayetty, un emprendedor de Nueva York llamado que decía que sus hojas prevenían las hemorroides y estaba tan orgulloso de su papel de baño terapéutico que imprimió su nombre en cada hoja.

No fue recién hasta 1890 que los hermanos Clarece y E. Irvin Scott popularizaron el concepto de los rollos de papel higiénico. Su marca Scotts’ se volvió más exitosa que las hojas medicadas de Gayetty, principalmente porque lograron venderlas a hoteles y farmacias.

¿Cuál es el impacto ambiental del papel higiénico?

Es una de las mayores contaminantes del agua y del aire. Es una de las que más gases efecto invernadero emite, alrededor de 3,3 kg de CO2 equivalente por cada kilo de papel. En el blanqueo de la pasta se utiliza el cloro, que es muy nocivo para la salud de las personas y para el medio ambiente, explica el sitio leonardo-gr.com.

¿Cuál es un buen substituto para el papel higiénico?

¿Cuáles son las mejores alternativas para el papel higiénico? Principalmente tenemos los pañitos húmedos, el bidet, las toallas sanitarias, los paños reutilizables, servilletas y pañuelos de papel, toallas y toallitas, esponjas, entre otros.

