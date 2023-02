Alessandra Anguiano (@alessa_anguiano) bordea los 170 mil seguidores en la plataforma de TikTok y suele publicar clips para aprender, según indica la descripción de su cuenta oficial, “a liberar tu poder femenino”. Esta vez, la creadora de contenido generó revuelo tras subir una grabación en la que recomendó a otras mujeres no salir con hombres que invitan café y no tienen coche.

“Hombres con los cuales nunca debes de salir”, comenzó diciendo Alessandra, cuyo video se convirtió viral y alcanzó 500 mil reproducciones. Segundos después, ella mencionó una serie de actividades que debe evitarse: “El que te invita un cafecito, el que te invita a caminar por ahí”.

“El que te invita a algún lugar y quiere verte a mitad del camino; qué no cree que eres suficientemente valiosa para ir por ti y esforzarse”, agregó Anguiano, quien pidió a sus seguidoras no hacerle caso al “que te invita un heladito, unos elotes…No tienes 15″.

Mira aquí el video viral

En ese sentido, la ‘tiktoker’ indicó que “el que te invita a su casa y no quiere mover ni un dedo para verte; no, no eres un servicio a domicilio, que se esfuerce. Y si alguien te pide una cita así, créeme que no va a cambiar, te sigue viendo como un objeto de diversión, así que next”.

Desató polémica

También aconsejó no tener citas con “flojos, que no trabajen. Si tiene 30 y vive con sus papás, corre. Si tiene 30 y no tiene coche, corre”. En cuanto a las reacciones, la joven recibió muchas críticas.

“A mí me gusta la sencillez, muchas cosas de las que dices son una exageración”, comentó una usuaria. “El que me invitó un cafecito y a caminar por ahí porque no tiene coche, ahora me está invitando a vivir con él a Francia, ¿cómo procedo?”, escribió otra.

