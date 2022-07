Las colas son un verdadero dolor de cabeza para muchas personas, aunque la mayoría es consciente que se deben respetar. Eso no fue lo que sucedió con un tiktoker británico, quien se saltó la fila de un aeropuerto con una silla de ruedas. El video viral provocó la indignación de los usuarios de las redes sociales.

Apenas supo que debía hacer una gran cola en el aeropuerto de Milas-Bodrum, en Turquía, la preocupación se apoderó del tiktoker Wolf Jenkins, pues –según dijo- su vuelo corría peligro. Para que le den preferencia, tuvo la idea de fingir una lesión en el tobillo, de acuerdo con el medio Deadline. De ese modo, utilizó una silla de ruedas y muso en marcha su engaño.

“Vi personas en sillas de ruedas siendo empujadas, así que mi amigo esperó en la fila y salí y me quité el zapato y el calcetín”, escribió el turista. “Luego volví cojeando hacia la puerta y un miembro del personal me preguntó si necesitaba ayuda, así que dije que me había torcido el tobillo en el hotel justo antes de subirme a mi taxi”, agregó.

De acuerdo con las imágenes que publicó en su cuenta de TikTok, pasó rápido por el control de seguridad y hasta fue llevado por un asistente de vuelo hasta la zona reservada para personas con discapacidad.

“Increíble lo que se puede lograr quitándose un calcetín”, subtituló en el video el tiktoker.

Durante el trayecto, el británico no pudo contener las risas, al igual que el joven que lo acompañaba.

Continuó la farsa

Ya en el avión, Jenkis y su compañero se disponían a dirigirse a sus asientos asignados, pero el personal de la aerolínea les ofreció una “fila completa de seis asientos para sentarse juntos”, según contó el propio joven.

Una vez que llegó a su destino, el tiktoker se colocó el zapato y se alejó por fin de la silla de ruedas, mientras no dejaba de sonreír.

La furia de los usuarios

El video superó el millón de reproducciones en TikTok, aunque principalmente desató la furia de los usuarios. “Mi hijo realmente necesita una silla de ruedas y no es algo sobre lo que nadie deba fingir”, escribió un usuario. “Para todos los que dicen que es bueno, soy un usuario de silla de ruedas y es humillante ser empujado por el pasillo de un avión cuando las personas están sentadas”, comentó otro.

De acuerdo con 20 Minutos, el creador de contenido no se ha mostrado arrepentido.