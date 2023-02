En las últimas horas se ha vuelto viral la historia de un ciudadano estadounidense, quien mostró su queja públicamente de que en México no se habla inglés. El turista recurrió a las aplicaciones digitales para traducir todo. El clip generó polémica en las redes sociales y esto obligó a que el joven decidiera dar de baja el video en TikTok.

Sin embargo, esto no sirvió de mucho porque el video fue descargado por varios usuarios, entre ellos el tiktoker Carlos Eduardo Espina (@carlos_eduardo_espina), quien cuenta con más 4 millones de seguidores en la red social y reaccionó a la queja del estadounidense.

El joven dejó correr el video para aquellos internautas que no están enterados del suceso, para posteriormente dar su opinión y, sobre todo, dejarle las cosas claras a los turistas que pretenden visitar su país.

“Primero, cómo vas a ir a otro país exigiendo que hablen tú idioma. Es como que yo vaya a Japón y me moleste porque no me entiende”, comenzó diciendo el tiktoker, quien aseguró que no tiene lógica su forma de pensar.

En segundo aspecto, el joven indicó que uno como turista debe conformarse al país que visita y si no quieres lidiar con el tema de idiomas, lo ideal sería viajar a uno que sí hable su idioma.

Usando su “razonamiento”

“Usando tu misma lógica, ¿por qué tú no hablas español? El español es el idioma más hablado en las Américas. Entonces, Estados Unidos debería hablar español al estar tan cerca de tantos países que hablan español”, precisó.

Por último, el joven le recomendó si tanto le molesta que no se hable su idioma al país que viaja, debería aprender ese idioma habiendo tantas maneras hoy en día.

“Así que te recomiendo que en lugar de dar vergüenza en redes sociales, mejor dedíquese un poco de tu tiempo para aprender el idioma, ya que al parecer tanto te molesta”, finalizó.

@carlos_eduardo_espina Así o más claro… en México se habla depa aunque no te guste 👍🏽 ♬ sonido original - Carlos_Eduardo_Espina

Síguenos en nuestras redes sociales: