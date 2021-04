Un hombre nunca imaginó toparse con un animal salvaje en medio de la carretera. A través de un video viral , se difundió la aparición de un oso polar en una transitada vía de la República de Sajá , en Rusia . Lo más extraño de la situación es que el animal estaba a mil kilómetros de su hábitat natural.

“No sospechaba en absoluto que me fuera a encontrar con un oso polar. No me acerqué a él, filmé el video desde lejos porque lo consideré peligroso. No esperaba que mi grabación se difundiera así en las redes sociales”, contó el autor de las imágenes.

En el video viral se puede apreciar al mamífero correr bajo la oscuridad de la noche, de manera desesperada. Ambientalista inspeccionaron la ruta y siguieron las huellas del oso que se alejaba de la pista hacia el suroeste, pero no pudieron hallar al plantígrado.