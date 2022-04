Los dueños del restaurante de cocina “tex-mex” llamado “Mi Cocina”, ubicado en la ciudad de Dallas (Texas, Estados Unidos), no lo podían creer. Bono, vocalista de la mítica banda irlandesa U2, y estrella mundial, había ingresado a su local a comer.

El encuentro, como no podía ser de otra manera, quedó inmortalizado en una fotografía que fue publicada en las redes sociales del establecimiento.

“¡Uno nunca sabe con quién se encontrará en este lugar! Esperamos que hayas disfrutado tu tiempo en ‘My Kitchen, Bono. ¡Saludos!”, escribieron los dueños del restaurante, que decidieron no cobrarle al hombre por el consumo.

La publicación se empezó a llenar de cientos de ‘me gusta’, pero muchos usuarios empezaron a notar algo extraño en la captura.

Foto: Highland Park Village / Facebook

“Primo sexto de Bono por parte de su madre”, aseguró un usuario, de forma irónica. “Gracias por las risas. Son muy tontos”, “Ni siquiera está cerca”, “¿Le dieron papitas gratis con salsa?”, “Cuando el bono de Wish finalmente llega a los shoppings”, “Lo conocí en el 2014 en una iglesia. Es muy obvio que no es él”, fueron algunos de los comentarios que, a modo de burla, le hicieron saber a los propietarios que no se trataba del cantante.

Así, se supo que se trató de un imitador de Bono que llevó la broma hasta el final. Se retiró agradecido y bien comido, sin que los dueños se enteraran de su verdadera identidad.

El hecho llegó a la televisión local, donde los presentadores no pudieron evitar reír al dar a conocer la historia:

Quién es Bono

Paul David Hewson (Dublín, 10 de mayo de 1960) más conocido por su nombre artístico Bono, es un músico irlandés, conocido por ser el vocalista del grupo de rock U2 y activista político, especialmente comprometido con el combate a la pobreza en África y a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo, labor reconocida entre otros por sus nominaciones consecutivas al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006. Es caballero comendador de honor de la Orden del Imperio Británico.