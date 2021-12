Un jinete en estado de ebriedad ingresó a un supermercado junto a su caballo para que este escoja el pan que quería comer. La escena, captada por las cámaras de seguridad, se volvió viral tras ser difundida en las redes sociales.

En las imágenes se puede ver que el sujeto ingresó a la tienda, ubicada en Kursk, Rusia, montado en el equino y dando vueltas para elegir entre la variedad de alimentos. Afortunadamente, el establecimiento se encontraba vacío cuando el incidente ocurrió.

Rápidamente, los empleados dieron aviso a las autoridades, quienes llegaron al lugar para detener al jinete que, posteriormente, dijo que todo fue culpa del caballo dado que “quería pan”. “Fui a la tienda para darle a elegir lo que me pidió”, declaró.

Video de jinete ebrio que ingresó montado en su caballo a una tienda

El registro se volvió tendencia y generó diversas reacciones entre los usuarios. “Lo que pasa es que decía no caminar y tuvo que ingeniárselas”, “después de todo andaba con su mascota”, o “ahí no dice que no se permiten mascotas”, fueron algunos de los comentarios dejados por los internautas.

Hombre ebrio que había sido reportado como desaparecido terminó participando en su propio rescate

Un episodio similar se vivió semanas atrás, cuando un hombre en estado de ebriedad que había sido reportado como desaparecido terminó participando en su propio rescate.

Resulta que el sujeto se encontraba en un bosque con sus amistades, sitio en el cual se emborrachó, para luego perderse de la vista de sus acompañantes, quienes lo buscaron, pero sin mayor suerte.

Fueron hasta su domicilio, pero no se encontraba en el lugar. De hecho, su esposa aseguró no haberlo visto, además de no contestar las llamadas, lo cual causó mucha preocupación, por lo que optaron por alertar a las autoridades competentes,

Tras esto, los servicios de emergencias, sumado a varios vecinos de la zona, iniciaron la búsqueda, pero no se dieron cuenta que al poco rato el mismísimo Beyhan Mutlu se les había unido.

Fue cuando comenzaron a gritar el nombre del sujeto, a lo que este preguntó a quién estaban buscando, mas cuando se lo explicaron, se dio cuenta que se trataba de él mismo.

Cuando las autoridades le preguntaron por lo sucedido, Beyhan relató que, desde el inicio, pensó que buscaban a otra persona, algún vecino que había desaparecido, asegurando que en ningún momento se le pasó por la mente creer que habían alertado sobre su “desaparición”.