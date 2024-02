Una pequeña de 12 años procedente de Australia evidenció el gran amor que le tiene a su conejillo de indias al rescatarlo de una muerte segura proveniente de una serpiente pitón. Pese al alto riesgo que pudo haber sufrido, la menor de edad no tuvo temor alguno y salvó épicamente a su mascota, evidenciando que la adrenalina se apoderó de ella en aquel momento. En esta nota de Mag, te brindaré más detalles de este video viral.

La valiente preadolescente que arriesgó su vida fue Rosie Wightman, sobrina del famoso locutor australiano Kip Wightman. Tal como se aprecia en este sorprendente clip, la menor se dirige hacia una esquina de su patio, con el objetivo de tomar a su pequeño roedor.

En ese preciso momento, captó que algo no iba bien y, de manera inesperada, visualizó a su conejillo de indias que había sido atrapado por la serpiente de gran tamaño. Quizás otras personas entrarían en pánico o terminarían llorando por la frustración de no hacer nada al respecto, pero esta chica demostró que el miedo no está en su interior.

En un acto impresionante, tomó al reptil y lo hizo girar hasta en cinco oportunidades con el propósito de que soltase a su mascota. Ante los intentos realizados, finalmente el pitón soltó al conejillo y allí el padre intervino, pues lo sujetó y lo arrojó por encima de una valla.

“Estoy orgulloso de que mi Rosie, a los 12 años, tuviera las agallas de coger una serpiente y salvar la vida de su mascota”, fueron las palabras del padre de esta menor de edad.

Cuando la situación estaba bajo control, Rosie se dirigió a buscar a su pequeño MaxiBon y lo tomó entre sus brazos para brindarle un fuerte abrazo, demostrando que por aquel animal estaría dispuesto a realizar cualquier cosa con tal de pasar más tiempo junto a él.

