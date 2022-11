Una reconocida tiktoker de Argentina se ha vuelto viral por publicar un video en el que rompe en llanto tras recibir críticas por hacer un canje.

Kami Franco, identificada en redes sociales por su usuario @Kamilaa158, difundió un clip en el que le hacía publicidad a una agencia de turismo que le regaló un viaje a ella y su pareja.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas, pues algunas personas comentaron que la tiktoker hizo la publicación solamente para conseguir algo a cambio.

Tras ello, Kami realizó un descargo llorando: “Estoy cansada con todos los comentarios. Que nos dicen esto, nos dicen aquello, Ahora nos salió un viaje que nos van a regalar a Mar del Plata y nos dce: ‘así cualquiera se va de viaje’ y en realidad todo esto es trabajando”.

“No soy de hacer estas cosas, no me gustan. Pero tengo una impotencia, estoy cansada... Sé que si hago videos estoy dipuesta a recibir los comentarios pero ya la mayoría son todos re malos, de gente envidiosa y me molesta”, agregó.

Una decisión radical

Fue tal la molestia de la tiktoker que, según dijo, no subirá más contenido a las redes sociales. Explicó que solo compartirá los videos que grabe en la playa para cumplir con la empresa que la invitó, pero que luego le dirá adiós a las plataformas virtuales.

“No voy a hacer más videos. Después de viajar no voy a hacer más porque ya me cansé. Prefiero seguir así: mi casa, mi familia, mi trabajo”, indicó.

Ante lo sucedido, una gran cantidad de usuarios le pidieron ignorar las críticas y seguir subiendo videos. De momento, se desconoce cuál será la decisión definitiva de la tiktoker.

