Cuando se trata de bodas, suele haber una sola regla estricta: nunca vestir de blanco; sin embargo, una joven británica decidió saltarse esta indicación y utilizar un vestido por el que fue criticada duramente. Debido a los malos comentarios que recibió, explicó los motivos detrás de su elección y su testimonio generó sorpresa entre los usuarios de las redes sociales.

Sophie, de 21 años, utilizó su cuenta de TikTok para subir un video en donde se le ve posando junto a su hermana en el día de su matrimonio. Al igual que ella, utiliza una prenda color blanco que deja al descubierto sus hombros. A pesar de ser juzgada, se tomó el hecho de forma deportiva y aseguró que “no todo es lo que parece”.

“Me vestí de blanco para la boda de mi hermana como venganza porque… No, solamente estoy bromeando, no lo hice, pero pude hacerlo. Me obligaron. En realidad, no quería vestirme de blanco”, empezó diciendo.

Asimismo, señaló que ella fue elegida dama de honor, por lo que estuvo dispuesta a hacer lo que se le pidiera: “Como sabrá cualquiera que haya asumido este papel (o incluso como padrino de boda), no sueles tener mucho que decir sobre el atuendo con el que tienes que pasar interminables horas. Yo no quería usar eso, pensé que lo usaría el día de mi boda”.

El color le trajo malos recuerdos

“Cuando ambas éramos mucho más jóvenes, nuestra abuela se cayó de una silla de ruedas el día de una boda, justo el día que se casó mi madre, y ella se vistió de blanco, lo cual fue tomado como una señal”, recordó.

No obstante, agregó que, pese a lo que ella pueda pensar o desear, decidió no darle la contra al pedido de su hermana: “Eso es lo que eligió la novia, yo tampoco estaba contenta con eso. Pero como todos sabemos, lo que la novia quiere, la novia lo obtiene”.

El clip se viralizó con más de 80 mil reproducciones y los internautas, tras comprender la curiosa situación, llenaron de halagos a la joven británica.

“Tú y tu hermana estaban muy hermosas”; “Me acabo de dar cuenta de que hice lo mismo en la boda de mi prima y estuvo todo bien”; “Tu hermana estaba hermosa, se la vio muy feliz”, escribieron las personas.

¿Cómo elegir atuendo para una boda?

La elección de la ropa para asistir a una boda depende en gran medida del código de vestimenta establecido por los anfitriones. En eventos formales, como bodas de noche o ceremonias en lugares elegantes, se recomienda vestir trajes oscuros para los hombres y vestidos de cóctel o vestidos largos para las mujeres. Sin embargo, en bodas informales o en entornos más relajados, es posible optar por opciones más casuales, como trajes claros para hombres o vestidos cortos para mujeres.

Independientemente del código de vestimenta, es esencial evitar colores que compitan con el vestuario de la novia, como blanco o marfil. Asimismo, es fundamental respetar la etiqueta y vestir de manera apropiada para la ocasión.

