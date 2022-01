Una joven australiana se volvió viral en TikTok tras publicar un video en donde se le puede ver intentando contagiarse de covid-19 a propósito en un club de Melbourne. ¿Su objetivo? Quiso contraer el virus antes de su boda para que la enfermedad “no arruine” la celebración.

“Tu boda es en 6 semanas y aún no has tenido COVID (...) Contrae COVID, no los sentimientos”, escribió la usuaria, identificada como @maddysmart31 en la mencionada plataforma.

En el clip, se le puede ver abrazando a varias personas e incluso intercambiando bebidas con desconocidos. La grabación fue publicada justo antes de que el estado de Victoria anunciara que, a partir del 12 de enero, cerraría todas las pistas de baile cubiertas para el público, excepto las fiestas de bodas, para detener el repunte de la variante ómicron.

Rápidamente, las imágenes se volvieron tendencia y alcanzaron las 120 mil reproducciones, antes de ser retiradadas por la propia red social.

Video de joven que buscó contagiarse a propósito de coronavirus para que la enfermedad “no arruine” su boda

El clip generó diversas reacciones entre quienes elogiaron la estrategia de inmunización poco ortodoxa de la futura esposa y quienes la criticaron duramente. “¡Siii!! La novia del 5 de febrero y siento esto en muchos niveles”, dijo una usuaria. “Apesta ser un trabajador de la salud viendo esto”, comentó otro.

Un internauta recordó que se puede contraer covid más de una vez, sobre todo con lo infecciosa que es la variante ómicron.

“Hemos escuchado a muchas personas decir ‘(ómicron) puede ser leve’, pero realmente es terrible, así que si pueden evitarla, háganlo”, dijo la epidemióloga Catherine Bennett en conversación con Daily Mail. Asimismo, enfatizó la importancia de estar vacunados para reducir las posibilidades de sufrir síntomas graves.

Solo durante esta última semana, se registraron más de 500 mil contagios nuevos en el país oceánico. Algunos estados anunciaron restricciones como el cierre de locales nocturnos y discotecas.

Cabe agregar que la protagonista del video viral puso su cuenta en modo privado, luego de las constantes críticas.