Las primeras citas suelen ser un momento de mucho nerviosismo e incluso ansiedad para ambas partes, lo que puede ser el detonante para que las cosas no salgan de la forma esperada; sin embargo, lo que le ocurrió a un joven de Argentina parece sacado de una película, ya que vivió una situación inimaginable con una chica que, además de dejarlo plantado, se terminó yendo con otra persona.

En un video compartido en TikTok, el usuario @matiaspascansky relató la increíble historia, expresando su incredulidad ante lo sucedido.

Según sus palabras, él y su cita se conocieron hace meses, pero comenzaron a interactuar más recientemente. Planeaban asistir juntos a un concierto en su primer encuentro y la idea era que ella se quedara a dormir en la casa de Matías debido a la distancia.

La cita transcurrió sin problemas hasta que, al finalizar el show, la chica expresó su deseo de acercarse al hotel donde se alojaba la banda para conocer a los músicos. Después de tomarse fotos con ellos, para sorpresa de Matías, la joven ingresó al establecimiento con el guitarrista para “tomar un vino”.

En el video, Matías comparte su desconcierto y dilema sobre si esperar a su saliente o regresar a casa, ya que vive lejos. Además, expresó su desconfianza hacia las mujeres, concluyendo con la reflexión de que a la fama se le suele dar más importancia que a la caballerosidad.

“Iba a venir a mi casa. Estábamos flirteando. Pero bueno, parece que siempre la billetera mata a galán. Fama mata a galán, siempre toda la vida gente. No se olviden de eso porque me acaba de pasar. Nunca pensé que me iba a pasar nada como por el estilo”, comentó.

El incidente, además de volverse viral, generó una gran cantidad de comentarios. La mayoría de internautas le expresó su apoyo al argentino, indicándole que el problema no radica en él, sino en su acompañante.

“No cambies tu forma de ser por malas experiencias man. Ya vendrá alguien mejor”; “Se nota que fuiste criado por una gran mujer”; “No te lo tomes persona, entre conocer a la banda que te gusta o salir con alguien que no conoces mucho es fácil la decisión”; “Avisa que te vas y listo”, escribieron las personas.

¿Cómo tener éxito en la primera cita?

Causar una buena primera impresión

La actitud

No hablar de ex

Escucha activa

No mostrar ni mucho interés, ni muy poco

