Un joven que vive en Países Bajos se hizo viral al mostrar lo que ocurre si una persona escucha música sin auriculares al estar en el transporte público.

El usuario, identificado como Gonzo (@viajerosecrets) y oriundo de Argentina, empezó mostrando que en la nación europea se suele respetar el orden de llegada de los pasajeros.

Por otra parte, dio a conocer una norma que no existe en Sudamérica, y es que en los Países Bajos los choferes tienen la facultad de detener el vehículo si alguno de los pasajeros comete algo indebido.

“Lo que pasó es que yo me subí al colectivo y me puse a editar un video, sin darme cuenta de que al volumen lo tenía un poquito alto por los ruidos de la calle, hasta que un pasajero me avisó que el colectivo estaba detenido por mi culpa”, detalló el tiktoker.

“El chofer estaba esperando que lo viera”

“Me di vuelta y miré que el chofer estaba esperando que lo viera y me dijo que no estaban permitidos los ruidos altos y la traducción textual: ‘nada que alterara la paz de los otros pasajeros’”, agregó.

“Así que como ven. Cada uno tiene sus auriculares si quieren escuchar música o por ahí un audio. Y en los trenes hay lugares en los que tenés que hacer silencio absoluto”, concluyó el usuario, cuyo clip acumula más de 2 millones de visualizaciones.

El registro, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los internautas. “Igual que en Argentina, no veo la diferencia”; “Es más lindo el ruido latinoamericano”; “Acá es el chofer el que pone la música”; “En Colombia no se pueden hacer ruidos, si lo hacés te regañan”; “Un lujo”; “Eso es civilización”; “En Paraguay también es así”, escribieron las personas.

Una de las democracias más consolidadas del mundo

El país está clasificado como «de ingresos altos» según el Banco Mundial y es uno de los estados más desarrollados. En 2018 está situado en el décimo lugar en cuanto a desarrollo humano según el Índice de Desarrollo Humano publicado por Naciones Unidas.

Es además uno de los países con uno de los niveles más bajos de percepción de corrupción, y es una de las democracias más consolidadas del mundo.