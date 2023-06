Jenaro Wilhelm es un joven latino que actualmente radica en Suiza. Mediante su cuenta de TikTok, suele compartir su experiencia viviendo y trabajando en el país europeo.

El internauta, de origen argentino, llamó la atención de las redes sociales al mostrar la casa en donde reside. Según su relato, gana 4 mil francos suizos al mes (unos 4100 euros), pero por la propiedad paga unos 2500, que es más de la mitad.

“Tenemos el salón, el comedor, la cocina, el primer baño, el segundo baño, una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, cuatro habitaciones, la lavandería, un balcón, dos balcones y, por último, pero no menos importante, el trasteo y un parking”, dijo Jenaro, cuya vivienda causó asombro entre los usuarios por ser bastante lujosa.

La casa se caracteriza por contar con cuatro habitaciones, dos balcones, una sala de estar grande, una cocina equipada, baños grandes y acabados modernos. Además, tiene bodega y su propio estacionamiento.

Su relato generó opiniones divididas

En la sección de comentarios, varias personas señalaron que la vivienda tiene un precio económico, ya que ellos pagaban mucho más por espacios reducidos en distintas ciudades de Suiza. Otros afirmaron que la propiedad es prácticamente una “mansión”.

“Tú a eso le llamas casa, yo le llamo mansión”; “En España ganas 1.000€ y necesitas 1.500€ para SOBREVIVIR”; “Estoy con el mismo sueldo 4.373 y pago 900 Fr. por un estudio para mí solita. Pienso que aquí hay que venir a ahorrar, no a gastar”; “¿Dónde vives? Porque yo pagaba casi 3.000 francos por un estudio en el centro de Zúrich”

Por otra parte, no faltaron quienes criticaron a Jenaro por, supuestamente, no ser del todo honesto ya que habría omitido que paga la casa con ayuda de varias personas más.

“Pero no dices, con quien más compartes la casa, eso con 4000 de sueldo no te dan una casa a ti solo, vivo en suiza desde 2010 y debéis cobrar 10000″; “y como has hecho para tener un piso de 2500 francos con 4000? normalmente el precio no puede superar el 50% del sueldo, si no no te lo dan”, comentaron algunos internautas.

El argentino, en respuesta, dijo que no vive junto a más personas sin ser muy específico al respecto.

¿Cuánto es el sueldo mínimo en Suiza?

El salario mínimo interprofesional para 2022 en Suiza ha quedado fijado en 3.901,2 € al mes, es decir 46.814 euros al año, teniendo en cuenta que se consideran 12 pagas anuales, que es la división habitual del salario anual en la mayor parte de los países.