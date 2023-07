En ocasiones, los viajes en Uber pueden resultar ser una experiencia agradable o toda una ‘pesadilla’. Ya sea que se pague en efectivo o por tarjeta de crédito, el sistema de este tipo de apps puede presentar ‘inconvenientes’ y este sería el caso de Dominique Adams: ella es una mujer de EE.UU. que sufrió el cobro de casi 30.000 dólares en una carrera. ¿Los recuperó?, ¿Cómo le pasó esto? Su caso desconcertó a miles de personas que usan la aplicación.

Las vacaciones de Adams en el país de los ‘ticos’ no podrían ser peor para su bolsillo: “(su) corazón se hundió”. Resulta que la turista vio en su celular que Uber se cobró $29,994 por un viaje desde el resort donde se hospedaba en Costa Rica hasta el aeropuerto.

Un garrafal error de Uber

La estadounidense dijo sentirse “conmocionada”, ya que solo se había dispuesto a celebrar su quinto aniversario de bodas en Guatemala. Además, grande fue su sorpresa cuando la altísima tarifa se cobró en dólares, y no en colón costarricenses como se da de forma local: Un cargo de 29.994 colones equivale a unos 55 dólares estadounidenses.

En medio de su desesperación, Adams no imaginó que su entidad bancaria tampoco le apoyara a recuperar su dinero: “Estaba absolutamente sorprendida”, expresó por TikTok, ya que su banco Altura Credit Union y la misma Uber no abordaron su problema a tiempo; ello la estresó aún más.

“Definitivamente estaba preocupada de no recuperar mi dinero porque Uber y mi banco no me ayudaron ni me brindaron ningún tipo de solución”, contó Adams, a lo que calificó como una batalla constante y su video acaparó cerca de 5.2 millones de ‘views’.

Por si fuera poco, ella dijo que Altura Credit Union la ‘culpó’ por haber puesto un aviso de su eventual viaje a Centroamérica: “(el aviso) permitió que el cargo pasara por alto la seguridad, mientras que por lo general un cargo como ese se habría detectado como fraude”, recordó.

El dilema de Adams

Por el tiempo dilatado y el estrés, Adams y su esposo apenas pudieron sobrevivir sobre lo que se suponía sería un memorable viaje de aniversario juntos: “No pudimos acceder a nada de nuestro dinero durante 4 días”, confesó la mujer sobre sus vacaciones puestas en suspenso.

Luego de 7 días, el problema económico de Adams se resolvió, pero no tuvo realmente unas disculpas por Uber y Altura Credit Union. Ella aconsejó fervientemente a usar solo tarjetas de créditos con seguro cuando viajas al extranjero: “Los cargos de la tarjeta de crédito son más fáciles y rápidos de disputar. Además, si algo sucede con su tarjeta de crédito, no pone todo su dinero en espera”, contó.

