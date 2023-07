Los sueños están para hacerse realidad y de eso puede dar fe el brasileño Iran Ferreira, más conocido como Luva de Padreiro. Desde hace unos años, el joven se hizo conocido en TikTok por imitar la celebración de Cristiano Ronaldo cada vez que anotaba un gol en los humildes campos de Bahía, donde vivía, y este martes pudo conocer a su ídolo portugués.

Des que era un niño, Luva de Padreiro tuvo el sueño de convertirse en futbolista profesional, pero la situación precaria que vivía su familia le impidió convertirlo en realidad. Sin embargo, eso no lo alejó del deporte que ama y en sus tiempos libres juagaba con sus amigos de Bahía.

Iran Ferreira, como en realidad se llama, tuvo la idea de registrar sus goles y publicarlos en su cuenta de TikTok sin imaginar lo que le depararía el destino. Sus celebraciones al estilo de Cristiano Ronaldo llamaron la atención, pero una en particular se viralizó por arrodillarse y dar gracias a Dios mientras se persignaba.

El brasileño alcanzó popularidad en TikTok y en otras redes sociales rápidamente y, gracias a las ganancias que obtenía por publicidad, consiguió comprarle una mansión para su familia en la región Metropolitana de Recife, en Pernambuco. La fama también le permitió conocer a astros del fútbol mundial como Ronaldinho, Neymar, Erling Haaland, entre otras figuras.

Cumplió el sueño de conocer a Cristiano Ronaldo

Este martes 18 de julio, Luva de Padreiro pudo conocer a su ídolo Cristiano Ronaldo, según lo dio a conocer el mismo influencer a través de sus redes sociales. En el video que publicó el joven se puede observar cómo se arrodilla ante él y, fiel a su estilo, le agradece a Dios por propiciar ese momento.

“Primero quiero agradecer a Dios por todo esto y luego a ustedes mis tropas. Después de todas las dificultades que pasé, caminaría más de 10 km a pie para publicar un video y mi celular no tenía memoria para grabarlos. Y hoy, llegar a donde llegué es algo increíble. Cumplí mi sueño, que era conocer a Cristiano Ronaldo, donde pensé que sería imposible”, escribió el brasileño en la publicación de Instagram.

Mira aquí el video viral

E o Luva de Pedreiro finalmente conheceu o Cristiano Ronaldo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK



RECEBA!



pic.twitter.com/iwubSVKIdD — Cristiano Ronaldo Brasil | Fan Account (@CR7Brasil) July 18, 2023

“Para las personas que me siguen, saben que él siempre fue mi inspiración y lo que me pasó les sirve de ejemplo a todos ustedes, no desistan de sus sueños. Consíguelo”, añadió.