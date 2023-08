Miles de personas padecen de sobrepeso en algún momento en sus vidas y el caso de Felicia Keathley, de California, es uno particular. Ella estuvo pesando más de 100 kilos hace unos meses y ahora es todo un ejemplo de ‘salud y belleza’. ¿Cómo logró este radical cambio? Su caso ahora es discutido en TikTok y otras redes sociales, especialmente sobre la extraña dieta que siguió durante un tiempo y en plena etapa de maternidad.

“Es un almuerzo de niña perezosa”, así definió Felicia al tipo de almuerzo que aprendió a disfrutar y a preparase ella misma día tras día. La mujer de Estados Unidos no tardó en compartir la dieta milagrosa que le funcionó y le ayudó a perder 140 libras (63 kilo), e incluso sus consejos llegan a ser tomados en cuenta por más de 470 mil seguidores, de su cuenta @eliciafitnesshealth en Instagram.

“Solo 3 ingredientes”

Felicia, quien solo tiene 27 años y es madre de tres hijos, compartió el paso a paso para elaborar su inusual almuerzo: “Toma 10 minutos prepararlo y me mantiene llena por mucho tiempo”, contó ella, en uno de sus videos en el que comparte su radical cambio de apariencia: un antes y un después.

Mira el video viral

Según el metraje, de casi 260 mil ‘views’, ella usó 3 ingredientes básicos para tener la comida de medio día lista: incluía algo de pollo, requesón bajo en grasa y queso cheddar rallado. De hecho, ella muestra la cantidad exacta para llenar un plato y así no pasarse de calorías o proteínas.

Aunque sea una dieta hecha de productos embolsados de supermercado, fans de Felicia le dieron las gracias por el tip alimenticio: “¡Oooo, estoy intentando esto!”, compartió un comentario destacado. “Barato, sencillo y directo al grano”, “Yo peso 89 kilos y me quedaré con las ganas de probarlo”, le dedicaron otras personas en Instagram.

“Rápido, fácil, rico en proteínas y delicioso: ¡Se ve raro, pero solo confía!”, dijo Felicia al pie de su video, quien a menudo pone su físico como ejemplo y sus energías desbordantes le darían credibilidad.

Por otro lado, otras personas explicaron que no confian mucho en esta estrategia con productos químicos y comida congelada: “Realmente no puedo imaginarme comer pollo y requesón juntos ... la idea me revuelve el estómago”, “Definitivamente debe haber alguna contraindicación o, al menos, ¿Cada cuánto tiempo lo repites?”, le dijeron otros usuarios.

