En el primer día de Año Nuevo 2018, Maggie Wells despertó con un pensamiento aterrador: debía cambiar su vida radicalmente, someterse a una dieta extrema para perder las 300 libras que por años le hicieron sentir vergüenza y negarse a salir en las fotos familiares, inclusive, al lado de sus pequeños. Cinco años después, la historia de esta mamá de dos hijos no ha pasado desapercibido para nadie.

La madre de 34 años contó a Good Morning America sobre su decisión. “tenía miedo de que si algo sucedía mis hijos no tendrían fotos para recordarme. Mi hijo tenía 6 años en ese momento y creo que teníamos dos fotos juntos... me desperté el primer día de Año Nuevo y ese fue el primer pensamiento que me golpeó de inmediato”.

Por eso, desde el 1 de enero de 2018, Maggie cambio su alimentación, eliminó los azúcares agregados, redujo su ingesta de carbohidratos. Perdió 24 libras en el primer mes. Un año después, en 2019, perdió 185 libras. Confesó que el mérito fue completamente de ella y, en ese entonces, recién incluyó el ejercicio.

Mira aquí el video viral

Una nueva vida

“Siento que tengo 15 años menos. No sé cómo describirlo aparte de que me siento como una persona nueva. Tengo claridad mental y una nueva oportunidad de vida”, además de asegurar que sus objetivos iban día a día: “no me concentraba en perder 200 libras o 20, solo me concentraba en 24 horas. Si quiero una comida o bebida específica, mañana a esta hora la tendré”.

E insiste: “esa mentalidad es lo que todavía me mantiene apegado a ella”, dijo a GMA.

Su secreto

¿Cuál fue el secreto de su éxito? Una dieta cetogénica enfocada en comer alimentos ricos en grasas y bajos en carbohidratos como carnes, verduras y huevos: “no tengo tiempo para hacer panes sustitutos y todas esas cosas. Descubrí que esta dieta puede ser realizada por cualquier persona con poco presupuesto”.

Compartiendo su experiencia

Cuando tuvo más confianza consigo misma, abrió un grupo de Facebook llamado “Get it, girl”, que cuenta con más de 5 mil seguidores donde, entre otras cosas, cuenta su historia de pérdida de peso: “la cirugía no es una opción para mí (por el lado económico) por lo que mi cuerpo no se altera. La gente está viendo que el verdadero problema de esto es tu cuerpo cuando pierdes mucho peso”.

Hoy en día, con una vida completamente distinta a la que tuvo por años, siente que se ha transformado: “podría haber vivido el resto de mi vida siendo una espectadora, y ahora puedo participar en mi vida y la de mis hijos”, sentenció.