Kirsty Hawes es una mujer británica que se volvió popular recientemente, pero no por algo que resalte su imagen, sino que por haber sufrido una desafortunada experiencia al momento de querer disfrutar sus vacaciones en España. Y es que, esta persona fue impedida de viajar por las autoridades por una singular observación que tenía su pasaporte.

Según lo informa SWNS, esta usuaria llegó al aeropuerto lista para abordar un avión y dirigirse a Mallorca, España, con la finalidad de tener unas merecidas vacaciones; sin embargo, lejos de tenerlas, ella quedó muy desconsolada cuando personal del aeropuerto le informó la negativa de viaje por un grave descuido de su parte.

No puede volar

Lo sucedido por Hawes dio a conocer que, cuando quiso dejar sus maletas, las autoridades le aseguraron que no podía abordar el vuelo, puesto que, al contar con un pasaporte vencido para las nuevas normas de la Unión Europea, le era imposible tomar el vuelo. Kirsty debía tener un documento con vigencia de 10 años después de haberse dado el Brexit.

“Tomaron nuestros pasaportes y dijeron que no podía volar. Pensé que era una broma. Pero hablaban en serio y dijeron que mi pasaporte estaba vencido. Dije ‘No, no lo es, es no se agota en siete meses”. Estaba en pánico y me eché a llorar. Estaba en medio del aeropuerto llorando a mares. Estaba tan emocionada de relajarme. Me encanta el sol y estar bronceada. Es realmente frustrante”, dijo ella para explicar lo sucedido.

Asimismo, para hacer más trágica su historia, la mujer de 27 años aseguró que, la empresa a la que realizó los gastos de sus vacaciones, no le devolverá nada de lo gastado. La compañía le dejó claro que esta norma estaba estipulada en el correo de confirmación que le enviaron cuando compró el paquete de vacaciones.

“Me han dicho que TUI no me devolverá el dinero, ya que está en términos de condiciones que estaban justo en la parte inferior del correo electrónico, no son fáciles de encontrar y están en letra pequeña”, manifestó para dar a entender la noticia que le dieron al pedir el reembolso de su inversión.

