El debate sobre si los influencers deben o no pedir comida gratis en los restaurantes a cambio de publicidad continúa abierto en las redes sociales. En medio de la polémica, se convirtió viral otro caso que pone al descubierto la forma en la que operan algunos creadores de contenido.

Esta vez, la cuenta @soycamarero, especializada en contar situaciones vinculadas al mundo de la hostelería, compartió un tuit que rápidamente desató una ola de comentarios. “Cuando eres influencer y quieres comer gratis, pero de menú solo quedaban zascas”, señala la publicación junto al diálogo entre la mujer y el dueño del establecimiento, ubicado en la provincia española de Castellón.

La propuesta inicial

En las imágenes difundidas, se puede leer la oferta de la ‘influencer’: “Oportunidad. Estaré en Castellón del lunes al miércoles. Buscando restaurantes chulos y que no haya visitado en Castellón he dado a parar con el vuestro. Me encantó el concepto. Me gustaría conocer si os encajaría realizar una colaboración en la cual os promocione”, comienza explicando.

Cuando eres "influencer" y quieres comer gratis, pero de menú solo quedaban zascas.

En ese sentido, la potencial cliente detalla las condiciones para cerrar el trato: haría tres stories (historias) y mandaría cuatro fotos y videos para uso del local. Eso sí, el negocio tendría que darle “un servicio de comida” para ella y “un acompañante, para crear el contenido”.

Magistral respuesta

Sin embargo, la creadora de contenido no imaginaba recibir una épica respuesta: “Hola, la propuesta por nuestra parte es la siguiente: puede venir a comer, cenar o picar algo y el mismo importe que se gaste en nuestro establecimiento será donado en su nombre a la ONG Acción contra el Hambre. Podrá publicar y etiquetarnos sin ningún problema en las redes sociales, para poder ganar seguidores y reputación”.

Críticas y halagos

Al parecer, el mensaje no convence a la ‘influencer’. “Muchas gracias, los actos de donación los realizo por otros medios, quizás en otra ocasión”, señala y termina la conversación. La inesperada contraoferta arrasó en Twitter y la mayoría aplaudió la decisión del propietario. Mientras que otras personas defendieron a la mujer.

