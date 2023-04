En ocasiones, algunas personas han criticado el ambiente laboral de ciertas empresas conocidas, tales como Burger King o KFC. Esta vez, esta historia la protagoniza un joven que denunció la falta de ‘trato’ al interior de un McDonald’s, pues habría sido reprendido de una forma casi humillante a ojos de los comensales, Su historia se hizo notar en las redes sociales y hoy él cuenta su versión de los hechos.

Esta anécdota viral pasó en Estados Unidos y mostró a un indignado adolescente que habló a detalle de su más reciente despido. Él había trabajado, supuestamente, en un McDonald’s en donde se sentía cómodo y nada realmente lo perturbaba, sin embargo, un breve descuido lo hizo blanco de quejas y reprimendas por parte de la gerente.

“¡No necesitas hablarme así!”

En su video, el muchacho se hace llamar ‘Laith’ y mostró extractos de lo que sería su último día en la conocida cadena de comida rápida. Dentro de la franquicia, el joven estaba siendo amonestado por Gina, quien sería la gerente: “Terminaste aquí, ya no trabajas aquí (...) fuiste despedido por tu boca y por tu actitud”, le dirigió su ex superiora con mucha seriedad.

En medio de la grabación a escondida, el muchacho no tardó en increparle su forma de hablar y dejó rotundas palabras antes de marcharse: “¡Tú no eres mi mamá, no necesitas hablarme así!”, fue entonces que el joven fue invitado a salir del restaurante, a la vista de unas cuantas personas en las mesas: “¡No necesito que me quiten el teléfono!”, dijo finalmente, haciendo una clara analogía en lo que pasa en miles de hogares con los niños pequeños.

Mira el video viral

“Que tenga un buen día, señor”, se escucha a la señora decir con amabilidad, justo cuando retiraba al estudiante del lugar, a lo que él le respondió sin premura: “¡Que te jodan!” ... “¡Que te jodan! ¡Culo feo!”.

Más tarde, Laith aseguró que quiso denunciar la actitud de la gerente: “Esta es la persona más detestable con la que te podrías haber cruzado”, recordó en un momento de reflexión, así mismo, reveló que todo inició porque cogió el celular en un momento en el que no habían clientes: “Solo estuve allí como dos meses y recibí unos buenos 10 regaños de ella”, dijo al fin de su historia.