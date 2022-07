Chrissie Anker (@chrisptofu00) tenía planeado preparar una comida alternativa a la dieta vegetariana que normalmente siguen en casa. Sin embargo, su iniciativa no salió como esperaba y relató su incómoda experiencia en un video viral de TikTok. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos.

“Pensé que era horrible”

De acuerdo con The Mirror, ella cocinó un plato de salchichas y papas fritas para su familia. “Por lo general, cocino comida vegetariana para mi esposo y mi hija todas las noches. Pensé en cambiar el menú porque me sentía mal por obligarlos a seguir mi dieta. La carne es rara en esta casa”, comenzó diciendo.

Cuando estaba poniendo su idea en marcha, la joven madre observó que la carne tenía forma de cerdo y, sin pensarlo dos veces, abrió el horno para comprobar. “Vi lo que parecían orejas. ¡Se lo mencioné a Joe (su esposo) y cuando abrí el horno me di cuenta de que también tenía un hocico! Estaba muy enojado, pensé que era horrible”, precisó Chrissie.

Chrissie Anker afirmó que su comida al final tuvo una forma de cerdo y eso la asustó. (Imagen: @chrisptofu00/ TikTok)

Se tomó con humor la situación

De inmediato, la residente de Biggleswade, una localidad situada en el condado de Bedfordshire (Inglaterra), tomó “una foto para mostrársela a mi familia porque también me pareció un poco divertida, pero tuve que borrarla de inmediato porque era horrible de ver”.

Luego de este ‘aterrador’ momento, la mujer no aguantó la risa y se quedó atónita al ver que su pareja decidió probar la salchicha en cuestión: “No era algo que esperaba. Cuando cocino carne, por lo general me estreso porque es posible que no se cocine correctamente, así que sigo revisando. Siempre quise ser vegetariana porque me gustan mucho los animales y nunca me importó mucho la carne”.

Su última reflexión

Tras compartir su anécdota, Chrissie, quien mantiene su cuenta en privada, recibió miles de comentarios de personas carnívoros. “Pensé que era divertido y lo publiqué. No esperaba tener este regreso. Mucha gente dijo que era realmente repugnante y algunos carnívoros dijeron que les hacía querer dejar de comer salchichas”, concluyó la británica 21 años.

