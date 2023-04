Reservar mesa en un restaurante de comida gourmet es algo que pocos se permiten, sin embargo, hay quienes son más astutos que el ‘hombre promedio’. La historia de Mavis Kaoru impresionó a propios y extraños de la comida de alto nivel, pues se las ingenió para hacerse pasar por ‘crítico gastronómico’ y probar cuanto platillo delicioso pudiera. ¿Cómo terminó su experimento? Su gran habilidad le hizo merecedor de miles de reacciones en TikTok.

Comer gratis en restaurante de lujo es algo que solo se permiten grandes personalidades de revistas y blog famosos de gastronomía, sin embargo, nada de eso le fue de utilidad a este tiktoker. Con libreta en mano pudo hacerse pasar por un ‘degustador gourmet’ para los mozos, e incluso, frente al manager de este local en México.

“Voy a fingir que soy un crítico de comida”

“Vamos a ver si me tratan diferente”, comenzó Mavis con el experimento, quien notó cómo a su mesa iban sirviéndole platillos suculentos y otros manjares que no son comunes en locales callejeros. Él cuenta que le sirvieron el primer plato por cortesía de la casa, a lo que anotaba en su libreta los detalles que le parecían interesantes, o al menos eso aparentaba.

Pasaron los minutos y más platillos llegaban a su mesa, en lo que sería un ‘arcoíris de colores y sabores’ dignos para un crítico de comida: “A cada rato pasaban a mirar, me preguntaban si todo estaba en orden y ya no me quitaban los ojos de encima”, dijo luego Malvis, pues su apariencia y actitud ya llamaban la atención de los mozos. Pronto comenzó a notar un trato especial para él.

Mira el video viral

“Me llegó otro plato a la mesa, pero yo no lo había pedido. Creo que los meseros están hablando de mi en este momento”, dijo luego, al ver cómo las personas que atendían se apresuraban a su mesa con las especialidades del restaurante.

Luego de pasar un rato fingiendo, el tiktoker se dispuso a irse, no sin antes mostrar todo lo que escribió en su sobria libreta: una pizza, un pez y una empanada. Además, un detalle adicional terminó por concluir su osada hazaña: “Un placer tenerlo señor, vuelva pronto”, y para su sorpresa nada de lo que comió se le fue cobrado, siendo este un momento hilarante que pocas personas se dan el gusto de vivir.